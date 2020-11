Szijjártó Péter nagy kínai beruházást jelentett be

A koronavírus-fertőzés miatt 8 napja karanténban dolgozó miniszter egyebek mellett ismertette, az új szeparátorfólia-gyár Debrecenben épül meg, a beruházás 440 új munkahelyet teremt, ezért a kormány 13 milliárd forintos, vissza nem térítendő készpénztámogatást biztosít a fejlesztéshez.

Egy hatalmas, 19 hektár nagyságú területen kezdi majd meg a gyár a működését. Ezen

a 19 hektáros területen 100 ezer négyzetméteres üzem jön létre, "

ahol tehát Kínán kívül először Magyarországon gyártja majd az elektromos autók akkumulátorjaihoz szükséges szeparátorfóliákat a Semcorp" - mondta.

Kimelte azt is, hogy természetesen nagy verseny volt ezért a beruházásért is. "Három másik európai országgal kellett versenyeznünk azért, hogy ez a beruházás végül idejöjjön, hogy ez a beruházás végül Magyarországot válassza, és végül magyar embereknek biztosítson újabb munkalehetőséget" - ismertette.

Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy az emberek életén és egészségén túl az emberek munkahelyeit is meg kell védeni a mostani világjárvány közepette, hiszen ez a járvány nemcsak egészségügyi, hanem gazdasági kihívásokat is tartogat, sőt, egy teljesen új világgazdasági korszak jön most éppen létre, amely nemcsak a vállalatokat, hanem az országokat is győztesekre és vesztesekre osztja. Az, hogy ki kerül a nyertesek, meg ki kerül a vesztesek közé az országok közül gazdasági szempontból, alapvetően az dönti el, hogy mely országok képesek arra, hogy még a mostani, embert próbáló körülmények dacára is nagy beruházásokat vonzzanak magukhoz - hangsúlyozta. Megjegyezte, mivel az elmúlt hetekben, hónapokban újabb és újabb Magyarországra érkező beruházásokról adtak hírt, és "ma is egy hasonló rendkívül örömteli bejelenést tudok megtenni, ezért szerintem mindenfajta túlzás, vagy túlzott önbizalom nélkül kijelenthetjük, hogy a magyar emberek munkájának, az elmúlt 10 esztendő erőfeszítéseinek köszönhetően mára Magyarország ennek az új világgazdasági korszaknak a nyertesei közé tartozik".

A Semcorp új debreceni gyára az európai piaci igényeket fogja kiszolgálni, hiszen a következő időszakban az autóipar is jelentős mértékben átalakul, és a hagyományos meghajtásról a hangsúly majd egyre inkább átkerül az elektromos meghajtásra - emlékeztetett.

Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy Magyarország a hagyományos autóipar egyik fellegvára Európában, és az elmúlt időszak beruházási döntései nyomán "most már nyugodtan mondhatjuk az is, hogy az új, elektromos meghajtásra épülő autóipar egyik fellegvára is mi leszünk, sőt, mi vagyunk itt Európában".

Ezzel a beruházással 5 milliárd dollár fölé emelkedik a Magyarországon végrehajtott kínai beruházások összértéke, meghaladja a 15 ezret a kínai vállalatok által Magyarországon alkalmazott munkavállalók száma is.

"Ráadásul nagyon kevés országról mondható el, hogy az esztendő első 8 hónapjában a világjárvány és a gazdasági visszaesés dacára is növelni tudtuk a kereskedelmi forgalmunkat, Kína az egyik ilyen - mondta, és hozzátette, Kínával 18 százalékkal nőtt a kétoldalú kereskedelmi forgalmat úgy, hogy 11,5 százalékkal emelkedett a magyar kivitelt Kína irányába.

"A mostani világgazdasági körülmények közepette, amikor szinte mindenhonnan rossz hírek érkeznek a gazdaságból, ez egy újabb üdítő, egy újabb kiváló hír a magyar gazdaság szempontjából. Azon leszünk az elkövetkezendő napokban, hetekben és hónapokban is, hogy minél több munkahelyteremtő beruházást hozzunk Magyarországra, ezáltal biztosítsuk azt, hogy a magyar gazdaság ennek az új, átalakuló világgazdasági rendszernek a győztesei közé tartozzon" - fűzte hozzá a külgazdasági miniszter.

Szijjártó Péter megköszönte a Semcorp vállalatnak az elmúlt 2 év rendkívül konstruktív és eredményes tárgyalássorozatát. "Köszönjük a Semcorp vezetőinek, hogy megbíznak Magyarországban, a magyar emberekben. Sok sikert kívánunk a beruházás végrehajtásához. Nem véletlen, hogy a vállalat Debrecent választotta. Debrecen az egyik legvonzóbb beruházási helyszín ma, nemcsak Magyarországon, hanem az egész közép-európai összevetés tekintetében" - mondta. Azt is megjegyezte, nem véletlen, hogy a szakmai vélemény, a nagy nemzetközi szakmai folyóiratok is Debrecent, mint az egyik legvonzóbb közép-európai beruházási célpontot azonosítják.

