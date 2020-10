Óvatosabb lett a magyar vásárló, bajban a boltos világ

Szeptember 1–25. között a boltokban az online kasszaadatok alapján 1,3 százalékkal költöttünk többet, azonban a drágulást is hozzákalkulálva ez már mínuszos mérleg – írja a Blokk.com.

Pedig az elmúlt napokban is még úgy tűnt, hogy a boltos vásárlás kikászálódott a gödörből, nem is lassan. Mint emlékezetes, a márciusi nagy "spájzolást" követően áprilisban ugyan 10 százalékot zuhant, májusban már csak 3 százalékos visszaesést jelzett a statisztika. A június, a maga 0,8 százalékos növekedésével pedig már a gödör szélét mutatta – felülről. Vagyis, a válság okozta bajokhoz képest tartósnak is minősíthető az első fél év 1,3 százalékos növekménye – teszik hozzá.

Julisban viszont az előző havi plusz feleződött, majd augusztusban már 1,2 százalékos visszaesést jelzett, de az első nyolc hónap még így is 0,8 százaléknyi többletet takart, ami ugyan csekély, de legalább fölfelé mutatott. Aztán jött a szeptember.

Óvatosabb lettek a vásárlók, lefelé csúszik a boltos piac

A szeptember első felének statisztikája alapján még azzal lehetett számolni, hogy az első őszi hónapban a korábbi évihez hasonló lesz a vásárlások mérlege. A szeptember 1–25. közötti időszak online kasszaadatai azonban borúsabb mérleget rajzolnak ki, miután – a hazacipelt árumennyiséget nézve – mínusszal zárta a volument a boltos világ, és az első háromnegyed év is a nulla alá csúszhatott.

Rövidebb a bevásárlólista

Az iparcikkes boltokat – ruha, könyv, játék, műszaki cikk – egyelőre széles ívben kerülik a vásárlók, nagyon óvatosan lépik át a küszöböt és még óvatosabban nyitják ki a pénztárcájukat – jegyzi meg a portál. Az információs, híradástechnikai kereskedelem 30 százalékkal, más iparcikkek eladása 6–16 százalék közötti mértékekben esett az előző év szeptemberéhez képest. A benzinkutaknál 6,4 százalékkal kevesebbet kellett fizetni szeptemberben.

Az élelmiszerboltoknál ugyan 8,3 százalékkal több folyt a kasszába, azonban nem mellékes, hogy 7–8 százalékos drágulás volt tapasztalható. Hasonló a helyzet a gyógyszertárakban is, ami nem feltétlenül csak gyógyszervásárlást takar, hanem például maszk- és fertőtlenítővásárlást is.

A Blokk.com úgy kalkulál, hogy 2020-ban nagyobbat fog esni a boltok száma az eddigi 3–4 ezernél, amennyivel az elmúlt években csökkentek.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila