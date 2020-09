Jelentős elbocsátásokat valószínűsít még az év vége előtt a Liga

Az álláskeresési járadék jelenleg maximum 90 napig jár. Az jogosult rá, aki három éven belül legalább 360 nap ún. jogosultsági idővel rendelkezik és volt biztosítási jogviszonya.

Ha valaki ezt a lehetőséget a tavasszal már kihasználta, akkor nem tudja újra igénybe venni - mondta az InfoRádiónak a munkajogász. Mindenki más szociális ellátást igényelhet - tette hozzá Radics Zsuzsanna Gabriella.

Mint mondta, két lehetőség van, attól függően, hogy hány éves az érintett személy, ugyanis aki nyugdíj előtt áll, tehát 60 éves vagy annál több, akkor igényelheti az úgynevezett nyugdíj előtti álláskeresési segélyt. Itt a járadékalap a mindenkori legkisebb munkabér - ez idén 165 ezer forint - 40 százaléka, ezt veszik alapul, és ennek alapján állapítják meg az álláskeresési segélyt.

Mindenki más szociális ellátást igényelhet, ez egyszerűsített foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 22.800 forint per fő.

A Liga Szakszervezet elnöke az InfoRádiónak arról beszélt, hogy számos javaslatot fogalmaztak meg, miként lehetne segíteni azokon, akik a koronavírus-járvány miatt elveszítették az állásukat, illetve azokon is, akik egy éven belül már másodszor maradnak munka nélkül, például a 23 órai bezárások miatt.

Mészáros Melinda példaként említette az álláskeresési járadék jelenleg 90 napos jogosultsági időtartamának meghosszabbítását legalább fél évre vagy 9 hónapra. Felhívta a figyelmet arra, hogy

Európában Magyarországon a legrövidebb az álláskeresési járadék időtartama, amely más uniós országokban 6-9 hónap szokott lenni.

Mészáros Melinda hangsúlyozta, biztosak abban, hogy az év vége felé jelentős elbocsátások lesznek például a szállodaiparban. A nagy szállodaláncok legkésőbb november végéig tudják megtartani a jelenlegi foglalkoztatási létszámot.

A Liga Szakszervezet elnöke szerint nem kerülhető meg, hogy azok a gazdaságvédelmi intézkedések, amelyeket a tavasz folyamán indított el a kormány és amelyek augusztus 31-ig igényelhetők voltak, új elemként, megváltozott formában, esetleg ágazatokra, alágazatokra vagy munkavállalói csoportokra lebontva ne jelentenek meg a követező hónapokban.

A versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumán a munkavállalói és a munkáltatói oldal is egységesen azon az állásponton volt, hogy a csökkentett munkaidőhöz járó bértámogatást, vagyis a kurzarbeitet - még ha megváltozott formában is -, újra be kell vezetni - tette hozzá a Liga Szakszervezet elnöke.

