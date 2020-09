Új üzemmel bővült a Hell Energy gyára

Átadták az energia- és üdítőitalokat gyártó Hell Energy Magyarország Kft. tejeskávé töltő üzemét, a Hell Energy Coffee-t a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szikszó határában. A beruházás nyolcmillliárd forintba került, amelyhez a kormány négymilliárd forint vissza nem térítendő támogatást adott.

A gyártócsarnok újabb mérföldkőnek számít a cég életében, az új töltőüzem átadásával a korábban bérgyártásban előállított Energy Coffee terméküket Magyarországról exportálhatják majd. Az alumíniumdobozba töltött tejeskávé már három országban piacvezető termék.

A Hell Energy Magyarország Kft. árbevétele tavaly meghaladta az 50 milliárd forintot, adózott eredménye pedig 2,55 milliárd forint volt. Az előző évben, 2018-ban a vállalkozás közel 48 milliárd forint árbevétel mellett több mint 5,34 milliárd forint adózott eredményt ért el. A vállalat a világ 50 országában van jelen.

Az avatáson Varga Mihály pénzügyminiszter azt mondta: ez a társaság, mint ahogy a magyar gazdaság, a koronavírus-járvány ellenére is működik, jól teljesít, az emberek dolgoznak, "van ok a bizakodásra", a nehéz körülmények mellett a gazdaság teljesíteni képes.

A miniszter úgy fogalmazott: a válság egyben lehetőség is, és bár a gazdaság nem maradt olyan mint a járvány előtt, de prosperál, beruházások valósulnak meg, mint ahogy itt, Szikszón is. Nem szorulunk külső segítségre, "egyedül is megvagyunk", annak ellenére, hogy a globális hatások alól nem tudjuk kivonni magunkat, az exportpiacok szűkülése miatt új kihívásokkal kellett szembenézni - tette hozzá.

