Kilátó is épül a kiskörei kirándulóhajó-bázishoz

A Tisza-tó közvetlen szomszédságában épül a MAHART Zrt. beruházásában az idén beindított nyaralóhajó program keretében egy olyan épületkomplexum, amely lábasházat, egy hajótárolót és szervizcsarnokot is magában foglal majd. Emellett készül egy kilátó is, amely két összefordított hajótest képét rajzolja ki – innen gyönyörű kilátás nyílik majd az egész Tisza-tavi vidékre - írta a magyarepitok.hu. A kilátó acélszerkezete ívesített europrofilos szerelvényekből áll, amelyeket végül kívülről faborítással látnak el. Ez statikai funkciót is ellát, így tehát az építmény ékes példája lesz az acél- és faszerkezetek harmonikus összehangolásának.

Az épülő MAHART-bázis Kiskörén. Az épületkomplexumban lesz egy lábasház, hajótároló és szervizcsarnok, valamint egy kilátó is.

A projektben Újlaki Építő Kft. generálkivitelezésében készülő építményekhez a Weinberg’93 Építő Kft. biztosítja az acélszerkezeteket, melyek beemelése idén márciusban kezdődött el, és hamarosan be is fejeződik. A kilátó vázszerkezete Kiskörén

A hajótárolóhoz egy csarnok vázszerkezetet építettek, melynek összsúlya mintegy 50 tonna volt. A Lábasház épületkomplexum vasbeton pilléreken álló betonplatformjainak és hídjának körvonalait korláttal vonják körbe, amelyet szintén a Weinberg gyártott – az acélszerkezetet érintő munkákból már csak a korlátok vannak hátra. A munkák során komoly kihívást jelentett a terület nehéz megközelíthetősége, az ártérben a daruzás, és a talaj is okozott nehézségeket.

Nyitókép: Weinberg'93 Kft.