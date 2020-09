Már a nyáron felpörgött a hitelek piaca

Az államilag támogatott hitelkonstrukciók iránt nagyon érdeklődnek a vállalkozások. Olcsók, fix kamatozásúak, és sok olyan vállalat van, amely rövidebb időszakra, a járvány okozta nehézségek áthidalására vesz fel kölcsönt – mondta az InfoRádióban Korsósné Maku Márta lesz, a Sberbank termékfejlesztési vezetője.

Gulyás Gergely bejelentése óta a bankok számítanak a hitelmoratórium meghosszabbítására, de a szakértő szerint nem az a fő kérdés, hogy lesz-e hosszabbítás, hanem hogy milyen feltételrendszerrel. Mint mondta, a bankoknak előny, ha azok az ágazatok is felszínen maradnak, amelyek egyébként a moratórium hiányában bedőlnének. Ugyanakkor az is igaz, hogy moratórium gazdasági terheit a bankszektor viseli.

"Jelenleg ötven százalék alatt van a moratóriumot igénybe vevők aránya, de így is 2000 milliárd forint maradt az adósok zsebében, ami a banki jövedelmezőséget rontja. Újra kell gondolni a moratórium feltételrendszerét, hogy egyensúly legyen a stabilitás és a bankok terhei között" – mondta Korsósné Maku Márta lesz.

Beszélt arról is, hogy átalakultak az ügyfelek igényei az elmúlt időszakban, vegyes a kép, vannak ágazatok, amelyek nyertesei a pandémiánk, és ennek megfelelően vegyesek az igények is. Vannak, akik befektetnének, de mások csak optimalizálják a költségeiket, és kivárnak. A hitelek jól mennek, részben mert a bankszektor is hitelkihelyezési kényszerben van, részben mert az állami támogatású konstrukciók üzletileg vonzóak, részben mert mindenki rá van szorulva a forrásokra a gazdasági helyzet miatt.

A hitelfelvételénél az idei évben felborult a trend, elmaradt az uborkaszezon. Nyáron elindultak az olcsó állami konstrukciók, és a vállalati ügyfelek szokása megváltozott, a szokásos őszi gondolkodás előbb elkezdődött. A szakértő szerint a nyári hullám folytatódni fog az utolsó negyedév végéig.

