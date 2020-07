Görög multi pályázik a Malév GH helyére

A lap idézi az Airportal.hu-t, amely úgy tudja, hogy a délkelet-európai piacon meghatározó, több mint harminc repülőtéren jelen lévő görög Goldair csoport a BHS Handling Kft. felvásárlásával terjeszkedik a régiónkban. A BHS Handling Kft. januárban szerezte meg a repülőgépek és a légi utasok teljes körű kiszolgálásához szükséges hatósági engedélyeket, és a nyilvános adatbázisok szerint július 20-án Goldair BHS Kft.-re változtatta a nevét - ismertetik.

A ferihegyi földi kiszolgálást jelenleg a brit Menzies és a török Celebi uralja.

A harmadik versenytárs a hazai nagyvállalatok tulajdonában lévő Airport Service Budapest. A budapesti reptéren az állami hátterű Malév Ground Handling Zrt. június közepén fizetésképtelenség miatt indult felszámolása nyomán keletkezett piaci rés.

A görög hátterű Goldair erős konkurencia lenne.

A Goldair csoport Görögország vezető logisztikai és szállítmányozási vállalata, tulajdonosa, Kallinikosz Kallinikosz pedig az ország egyik legbefolyásosabb vállalkozója.

A Goldair Group nemcsak a légi, hanem a vízi és a vasúti közlekedésben, a logisztikai iparágban és a turisztikai szektorban is meghatározó szereplő. Stratégiai pozíciókat tölt be a pireuszi kikötőben, részesedése van a Rail Cargo Austriában, emellett a Pireusz-Belgrád-Budapest-Bécs vasúti tranzitfolyosó kialakításának jelentős befektetője. A Goldair Handling 1992 óta működik, és ma az egyik vezető földi kiszolgáló vállalat Délkelet-Európában. Százhúsz légitársaságnak nyújt szolgáltatásokat, köztük számos olyan partnernek, amely jelenleg is repül Budapestre.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs