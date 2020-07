Az eladott autópálya-matricák érdekes dologra engednek következtetni

A megyei autópálya-matricák iránt erősödő kereslet azt mutatja, hogy idén nyáron a lakosság a koronavírus-járvány első hullámának lecsengése után inkább a belföldi utazásokat, főként a balatoni nyaralást részesíti előnyben a külföldi kikapcsolódással szemben - közölte a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. első féléves adatai alapján pénteken.

Az első hat hónapban 5,45 millió darab e-matricát vásároltak a közlekedők, ebből 1,8 millió darabot tettek ki a megyeiek, jóval többet, mint a múlt év azonos időszakában. Darabszámban a növekedés a Pest, a Hajdú-Bihar és a Fejér megyei e-matricákból volt a legnagyobb, arányait tekintve viszont a Hajdú-Bihar megyeiből 14,2, a Baranya megyeiből 7,8, a Tolna megyeiből pedig 5,8 százalékkal több kelt el, mint tavaly ilyenkor.

Bartal Tamás, a NÚSZ Zrt. vezérigazgatója a közleményben kifejtette, a kora nyári időszak kedvező adatainak hátterében vélhetően az áll, hogy a koronavírus-járvány miatti óvatosság következtében a lakosság idén nyáron inkább a belföldi utazásokat, a

balatoni nyaralást

részesíti előnyben a külföldi kikapcsolódással szemben.

A NÚSZ összesítése szerint a legnépszerűbb megyei matrica továbbra is a Pest megyei, amelyből egymilliónál is többet vettek a közlekedők. A Fejér megyeiből több mint 200 ezret, a Győr-Moson-Sopron megyeiből 126 ezret vásároltak. A legkevesebb, mintegy 3 ezer darab a Veszprém megyeiből fogyott, de idén még ebből is többet vettek, mint tavaly ilyenkor.

A NÚSZ közölte, 2020 első fél évében mintegy 10 milliárd forint értékben vásároltak megyei e-matricát a közlekedők, a múlt év azonos időszakának adataihoz képest összességében 1,3 százalékos volt a növekedés mind a darabszám, mind pedig az árbevételt tekintve.

A koronavírus-járvány első hullámának tetőpontján - a kedvező januári és februári értékesítés után - márciusban és áprilisban 30-40 százalékkal esett vissza a megyei e-matricák iránti kereslet, de májusban 9, júniusban pedig már 15 százalékkal több kelt el - ismertették.

Májusban a Fejér, a Somogy és a Pest megyére vásárolt matrica darabszáma emelkedett a legnagyobb mértékben éves összehasonlításban, júniusban is hasonló volt a helyzet, akkor a Pest, a Fejér és a Győr-Moson-Sopron megyére érvényes e-matrica eladása ugrott meg a legjobban - tájékoztatott a NÚSZ Zrt.

