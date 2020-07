Ez a terület kezdi kiheverni a válság okozta sokkot

Grád Ottó szavai szerint egyértelműen látszik, hogy kezd visszatérni az üzemanyag-fogyasztás mind a két folyékony típus, vagyis a benzin és a gázolaj tekintetében is a koronaválság előtti szintre, összevetve az elmúlt év azonos időszakához képest ugyanakkor tapasztalható még egy 8-10 százalékos lemaradás, legalábbis a MÁSZ tagvállalatai esetében.

A szakember hozzátette, a krízis legsúlyosabb időszakában a mostaninál sokkal súlyosabb fogyasztáskiesés volt tapasztalható, mintegy

30 százalékos mínuszt produkálva.

Tehát a fogyasztás egyértelműen kezdi kiheverni a válság okozta sokkot – ismételte meg – még úgy is, hogy várhatóan júliusban sem fogja elérni az egy éve tapasztalt szintet.

Grád Ottó az InfoRádió kérdésére közölte azt is, a Magyar Ásványolaj Szövetség tagvállalatai kezelésében lévő töltőállomások száma ugyan az elmúlt két hónapban nem változott, a fogyasztáskiesés okán több kutat is ideiglenesen be kellett zárni, és ezek nyitása egyelőre még nem történt meg. Megjegyezte,

a legtöbb bezárás azonban a szükséges műszaki-technikai felújítás miatt történt,

így ezek lezárultával jó eséllyel több is visszatérhet a fogyasztók kiszolgálói körében.

Jelen pillanatban közel kétezer benzinkút üzemel Magyarországon, amelyek több mint fele a Magyar Ásványolaj Szövetség tagvállalatai által üzemeltetettek. A bezárt kutakból visszatérő, illetve új beruházásként a piacra lépő töltőállomások számát ezért néhány darabban látja a főtitkár, de semmiképp sem fogja elérni a 15-20 darabot a járványügyi krízis elmúltával. Vagyis jelentős változás a kutak számában a következő időszakban nem lesz tapasztalható – emelte ki.

Nyitókép: Pexels.com