A telekommunikációs cég tájékoztatása szerint idén is folytatja az 5G hálózat fejlesztését és kiépítését, biztosítva ezzel a technológiát Budapesten és környékén, valamint a nagyobb megyeszékhelyeken és a Balaton körül is. Mint írják, a tavalyi év során a szolgáltató több tesztet is bemutatott az új generációs hálózat kiemelkedő sebességét és minimális késleltetési idejét demonstrálva, többek között a ZalaZone tesztpályán és budapesti Vodafone székházánál egy távolról, 5G kapcsolaton keresztül irányítható személyautó segítségével.

A soron következő fejlesztésben az alábbi megyeszékhelyek érintettek, az állomások jellemzően a belváros frekventált részein, illetve egyetemek környékén helyezkednek majd el:

Miskolc

Győr

Debrecen

Székesfehérvár

Pécs

Szeged

Eger

Az 5G fejlesztések nagy részét Budapesten és környékén, több országos jelentőségű intézményben végzik az év során – olvasható a Vodafone Magyarország közleményében. A hálózatfejlesztések a nyári szezon közeledtével a balatoni régióban is elkezdődnek, a szolgáltató a tó körül teljes egészében bővíti 4G hálózati kapacitásait, illetve

a Balaton két „fővárosában” elindul az 5G szolgáltatás.

Balatonfüreden és Siófokon várhatóan nyár második felére lesz elérhető a szupergyors sebességű mobilhálózat az ügyfelek számára.

A vállalat igazgatósának alelnöke szerint, a Vodafone Magyarországnak kiemelten fontos a balatoni régió, ennek mentén az utóbbi évek fejlesztéseinek köszönhetően a tó mentén mindenhol elérhetővé vált a 4G+ szolgáltatásuk. „A balatoni régió és a Vodafone közös története most tovább folytatódik, hiszen ismét fejlesztjük a 4G kapacitásokat és várhatóan augusztustól már Balatonfüreden és Siófokon is elérhetővé válnak az 5G kínálta lehetőségek, ezzel is segítve a belföldi turizmus élénkülését és a helyi vállalkozások működését” – fogalmazott.

A Vodafone ugyanakkor emlékeztet,

az 5G hálózat csak az arra alkalmas mobileszközzel és tarifával érhető el.

Nyitókép: Pexels