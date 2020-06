Orbán Balázs: ragaszkodunk a kapott részvénypaketthez

Ilyen intellektuális vállalkozás még nem volt a rendszerváltoztatás utáni Magyarországon - mondta a Portfoliónak adott interjúban Orbán Balázs, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese, egyben a Mathias Corvinus Collegium működtetésére létrehozott és frissen bejegyzett vagyonkezelő alapítvány kuratóriumi elnöke a nemrég elfogadott törvénymódosításból következő feladatokról. Orbán Balázs leszögezte azt is, hogy az új szervezet közérdekű feladatai megvalósítása, végrehajtása miatt nem klasszikus vagyonkezelői alapítványként működik majd, ráadásul most már kormányzati ciklustól függetlenül.

A bírósági nyilvántartásba vétellel lezárult a szervezet átalakításának első szakasza, amelyben elfogadták a tehetséggondozási program támogatásáról szóló törvényt, és az intézmény tulajdonba kapta a jelenleg is használt épületegyüttest, valamint az állam birtokában lévő Mol és Richter részvények 10-10 százalékát. Elsősorban az utóbbi cég részéről érkezett nyilvános kritika az új működési modellel szemben: Bogsch Erik, a Richter vezérigazgatója fogalmazta meg nyilvánosan is az aggályait a potenciális ellenséges felvásárlásra esélyt adó struktúra kapcsán. Kifejtette azt is, hogy az MCC alapítványa a bizalmi vagyonkezelés helyett megkapja a tulajdonjogot és szavazati jogot is. Így nem lesz garancia az állami tulajdonossal való együtt szavazásra.

Ezzel kapcsolatban Orbán Balázs az interjúban többször is leszögezte, hogy az intézmény és a vagyonkezelői alapítvány vezetése is tisztában van Richter nemzetstratégiai jelentőségével, ezért

nem tervezik eladni az MCC birtokába került részvényeket, ahogyan nem kívánnak az állam álláspontjától eltérően élni a részvények biztosította szavazati jogokkal sem.

Úgy fogalmazott, hogy a társaság, a menedzsment, a mostani kormány, valamint az MCC érdeke egy és ugyanaz.

Orbán Balázs azt is megemlítette, hogy a tulajdonba kapott infrastruktúra fejlesztéséhez, valamint a vidéki és a határon túli bázisok kiépítéséhez, továbbá a kezdeti években a működtetéshez az állam a tervek szerint további jelentős támogatást fog nyújtani. A vagyonkezelésbe kapott részvényportfolió hozama pedig hosszú távon adhatja a szükséges működési költségek fedezetét.

Úgy számolnak, hogy az intézményrendszer fokozatos bővülése tulajdonképp osztalékbevétel nélkül is megoldható, ráadásul a kiadások csak fokozatosan emelkednek, ezért nem számítanak nehézségekre. De utalt arra is, hogy attól sem tartanak, hogy a következő években ne lenne olyan jó pozícióban a Richter, hogy ne lenne osztalékfizetés.

Orbán Balázs szerint a Richter tulajdonosai közül a legstabilabb partnerekként tekinthetnek majd rájuk. "Nekünk ugyanis az a horizontunk, hogy az MCC hallgatói közül mind többen fogjanak olyan országépítő munkába, mint amilyet a XX. század elején Richter Gedeon végzett, illetve az ő szellemi örökösei, például Bogsch Erik elnök úr ma is végeznek" - tette hozzá a politikus. Még lehet jelentkezni a tehetséggondozó programra A Mathias Corvinus Collegium kapott megbízást az Országgyűléstől, hogy vállalja fel a XXI. századi magyar politikai, gazdasági, kulturális elit felnevelésének feladatát szerte a Kárpát-medencében. "Nem túlzás azt mondani, hogy ilyen intellektuális vállalkozás még nem volt a rendszerváltoztatás utáni Magyarországon" – mondta erről a Portfoliónak Orbán Balázs. Az InfoRádióban Lánczi Péter, a Mathias Corvinus Collegium ügyvezetőigazgató-helyettese arról beszélt, hogy vasárnapig még pályázhatnak a középiskolai tanulmányaikat idén befejező, tanulmányaikat budapesti egyetemek nappali tagozatán folytató diákok az egyetemi programra. Az ingyenes képzés a felsőfokú tanulmányokra készíti fel a fiatalokat, és segítséget nyújt a felsőfokú angol nyelvvizsga megszerzésében is. A teljes interjút alább meghallgathatják.

Nyitókép: Bruzák Noémi