Kezd visszatérni az autóvásárlási kedv

Május végére örvendetes módon az autókeresések száma majdnem elérte a vírushelyzet előtti értéket - mondta az InfoRádióban Horváth László, a JóAutók.hu szakértője. Beszámolt arról is, hogy a mélypont március végén volt, amikor is a keresések száma a járvány előtti szint 55 százalékára esett vissza, most azonban már a száz százalékot közelíti. "Szerencsére, az érdeklődés a generált telefonhívások számában is megmutatkozik, egyre több komoly érdeklődő hívja az autókereskedőket" - tette hozzá a szakértő.

Beszámolt arról is, hogy a napokban 6 ezer ügyfelük megkérdezésével végzett felmérésük szerint

a válaszadók 46 százaléka egy hónapon belül már vásárolna.

"Megkérdeztük azt is, hogy kockázatosnak ítélik-e az autószalonok látogatását, de csak az egynegyedük szerint kockázatos felkeresni a kereskedéseket" - mondta Horváth László.

Tapasztalatuk szerint közel az összes autókereskedés - használtautó-kereskedés és autószalon egyaránt - megnyitott. Az autószalonok egyébként folyamatosan nyitva voltak a veszélyhelyzet alatt is, csak csökkentett óraszámban. "A visszajelzések szerint utóbbiak forgalma az elmúlt egy hétben szépen megugrott, a korábbi szinthez közelít. Természetesen az autóértékesítési statisztikákban ennek hatása csak hetekkel később jelentkezik majd - mondta Horváth László.

