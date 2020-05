Szijjártó Péter: bővülhet a versenyképességi támogatások keretösszege

Szijjártó Péter szerdán kéri a kormánytól újabb források megnyitását a versenyképesség-növelő program számára. Csak hétfőn 14 cég kért ilyen támogatást, a meghirdetés óta már 540. A jelentkezők összesen 260 milliárd forint értékű fejlesztést vállaltak - mondta.

A versenyképesség-növelő program fedezete múlt héten duplájára, 100 milliárd forintra nőtt.

A külgazdasági és külügyminiszter a kormányfő kérésére fogja jelezni, hogy a fejlesztési igények a megemelt keretet is átlépték.

Szijjártó Péter szerint az elmúlt 10 év fejlesztéspolitikáját igazolja a kiemelkedő vállalkozói érdeklődés. Helyes döntés volt tehát a magyar cégek erősítése, ráadásul a fejlesztésekkel együtt az eddigi jelentkezők több mint 96 ezer álláshely megtartását is vállalták - hangsúlyozta.

Az újrakezdés sikere a munkahelyeken múlik, így azokat ugyanúgy védeni kell, mint az emberek egészségét - szögezte le. Rámutatott, hogy a válság ugyanakkor nemcsak visszaesést, hanem lehetőségeket is rejt. Átalakulnak a világgazdasági szabályok és erőviszonyok, és aki most tud fejleszteni, bővíteni, versenyelőnyre tehet szert - indokolta a beruházásösztönzést a miniszter.

Hozzátette egyúttal, hogy a kormány indokoltnak látná a 800 ezer eurós támogatási korlát emelését, ám erre csak az uniós döntéshozók jóváhagyása után volna lehetőség.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) kedden három cégnek adott át támogatási okiratot.

A Merkbau Építőipari és Kereskedelmi Kft. 580 millió forintos beruházása több mint 287 millió forint költségvetési forráshoz jut. Merényi Jakab, a kiskunhalasi cég ügyvezető igazgatója a rendezvényen elmondta, hogy a 2008-as válság után döntöttek hosszú távú vállalati stratégia kidolgozásáról. A válság átmenetileg visszavetette a fejlesztéseket, de szeretnének ács- és asztalosüzemet építeni, és a nyílászárógyártást is áttelepítenék nagyobb telephelyre, ahol legkésőbb 2021-ben el is kezdődhetne a termelés.

Bányai Gábor, Kiskunhalas országgyűlési képviselője (Fidesz) úgy látja, hogy a vállalkozások és a kormány gyors reagálásának köszönhetően belföldön hamar véget érhet a válság. A visszajelzések alapján minden országrész kezdi visszanyerni a lendületét, és velük együtt Bács-Kiskun megye is az újrakezdésen dolgozik - fogalmazott.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében termelő Gémtech Gépészeti Mérnöki Technológiai Tervező és Gyártó Kft. majdnem 574,5 millió forintos beruházása 287 millió forintot meghaladó állami támogatásra számíthat. Nagy Péter ügyvezető igazgató közölte, hogy a tervezett technológiafejlesztés növelheti a külföldi értékesítéseket, de létszámbővítést is terveznek, mivel a képzett munkavállalók szaktudására is szükségük van.

A térség országgyűlési képviselője szerint az előző nagy válság azért okozott jelentős károkat 2008-ban, mert nem követte cselekvés és kezdeményezés. Seszták Miklós (Fidesz) ezért is üdvözölte, hogy a Gémtech a válság ellenére is kezdeményezett, példát mutatva a vállalkozóknak, és megélhetést adva a helyi munkavállalóknak.

A szerelvénygyártó mosonmagyaróvári Teka Magyarország Zrt. mintegy 188 millió forintos fejlesztése 94 millió forintot meghaladó költségvetési hozzájáruláshoz jut. Luka János vezérigazgató versenyképességi fejlődését vár a gyártást korszerűsítő beruházástól, és abban is bízik, hogy az ellátási láncok várható rövidülése fellendíti a külföldi értékesítést. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy válság utáni keresletnövekedést csak azok tudják kihasználni, akik már most készülnek a fellendülésre. Az előjelek Magyarországon kedvezőek, és a vállalat külföldi tulajdonosai is arról számoltak be, hogy más államok súlyosabb csapásként élik meg a mostani válságot - tette hozzá.

Nagy István agrárminiszter a térség országgyűlési képviselőjeként megköszönte, hogy a legjobb időben érkezett a támogatás, a vállalkozások pedig kihasználták a lehetőséget. A korábban Mofémként ismert mosonmagyaróvári üzem több mint egy évszázada úgy tartozik hozzá a térséghez, hogy közben mindig meg tudott újulni - mondta.

A KKM hétfő óta ad át Magyarországon működő vállalkozásoknak a versenyképesség-növelő támogatásról szóló okiratokat.

A program költségvetési forrásból azonnali, vissza nem térítendő hozzájárulással segíti a pályázó cégeket.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI Fotó: Illyés Tibor