Sorra jelennek meg a piacon a járvány szülte biztosítási termékek

Egyre több biztosító kínál a járvánnyal kapcsolatosan új szolgáltatásokat, kiegészítő biztosításokat - írta a Napi.hu. Mindegyik nagyobb biztosító hangsúlyozta azt is, hogy a már megkötött egészségüggyel kapcsolatos szerződések továbbra is érvényesek, akkor is, ha koronavírus fertőzést kapott az ügyfél, és ellátásra szorul. Akinek olyan biztosítása van, amely például kórházi napi térítést fizet, az megkapja ezt a pénzt, ha a vírus miatt kell kórházba feküdnie. A keresőképtelenség esetén fizető biztosítások is fizetnek a táppénzes időszakra, és a kockázati életbiztosítások is térítenek, ha a fertőzés végzetessé válik.

Az egyetlen kivétel, amikor a biztosítások általában nem fizetnek, az a hatósági házi karantén időszaka.

Járványra optimalizált termékek jelennek meg

A lap szerint az NN napokon belül elindít egy kiegészítő biztosítást amely a Covid-19 miatti kórházi ápolás idejére egyrészt a kieső jövedelmet pótolja majd, másrészt az alapellátáson felüli szolgáltatásokat nyújt majd.

Az Union és a Generali a magánúton végzett tesztelés költségeibe száll be, előbbi a szűrőcsomagokkal rendelkező ügyfelek számára egyszeri 10 ezer forintig megtéríti a Covid-19 szűrések díját, utóbbi 15 ezer forintot fizet a teszt árából.

A Generalinál április 16-tól két új, a járványhoz kapcsolódó kockázatra is megköthető a Generali Pajzs munkáltatói élet-, egészség- és balesetbiztosítás. Az egyiknél, ha igényli a munkáltató, akkor a biztosító fedezetet nyújt a Covid-19 vírusfertőzéssel diagnosztizált munkavállalók részére. A munkavállaló Covid-19 vírusfertőzése miatti kórházi ellátása esetén a kórházban töltött 8. naptól a biztosító a szerződésben vállalt biztosítási összeg alapján kórházi napi térítést nyújt, ha pedig a beteg intenzív osztályra kerül, akkor az ott töltött napokra a biztosítási összeg 200 százaléka lesz a szolgáltatás.

A másik új kockázati elem esetében a biztosító megtéríti a dolgozónak a Covid-19 vírusfertőzése miatti kórházi ellátást követő keresőképtelenség időszaka alatt, de legfeljebb 14 napig az egészségügyi ellátóhelyről való hazaszállítás, a kontrollvizsgálatok miatt felmerülő utazások, de például a gyermekfelügyelet és a házhoz rendelt ételek szállításának költségére vonatkozóan kiállított számlák összegét is. Mindkét kiegészítő kockázat esetén meghatározott időre, 10 hónapra köthető kollektív munkáltatói szerződés, munkavállalónként havi pár száz forintos díjjal.

A lap által megkérdezett biztosítók jelezték, hogy az egészségügyi ellátásokkal kapcsolatos szerződéseknél - ha szűkebb kapacitással, és esetenként új, telefonos videós távkonzultációval is - de működnek az ellátások.



Ily módon lehet például receptet felíratni, kontroll vizsgálatokat végezni, vagy megbeszélni, hogy a lelet alapján mit is mutatott ki egy-egy vizsgálat.



Magyarországon több cég is kínál úgynevezett szolgáltatás alapú egészségbiztosítást, amellyel azt vállalja, hogy a biztosítási díjért cserébe megszervezi a beteg ellátását. Van cég, ahol a fekvőbeteg ellátással kapcsolatos hotelszolgáltatások szünetelnek, az NN például pénzbeli ellátást nyújt.



Igaz, a betegek is kevesebb ellátást igényelnek a biztosítók tapasztalatai szerint. A betegek döntő részénél azért sikerül elintézni az orvosi ellátást. "Vannak még magánszolgáltatók, amelyek változatlanul fogadnak betegeket, elsősorban a sürgősebb eseteket, de ehhez gyakran telefonon előszűrést végeznek, elkerülendő a fertőzött beteggel történő felkészületlen találkozást. Emellett egyre több szolgáltató készül a heteken belüli újranyitásra." - mondja Zsolnai Gábor, az Union egészségbiztosítási vezetője.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán