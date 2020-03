Új forintmélypont, közel a lélektani határ

Új történelmi mélypontra esett kedd kora délután a forint árfolyama, 359,7455-ig emelkedett az euró jegyzése - tudósított a Portfolio.

Az árfolyam hétfőn is sokat mozgott, próbált erősödni a forint, kedden pedig a mélypont közelében, 359,1-en nyitott, majd délután nagy kilengéseket produkált. Végül délután fél egykor regisztrálták az új mélypontot.

Beke Károly, a Portfolio elemzője még a mélypont elérése előtt arról beszélt az InfoRádióban, hogy az elkövetkező napokban is várhatók rekord árfolyamok a piac hektikussága miatt, a 360 forintos határt is átlépheti. Felidézte: korábban a 340-nél gyengébb forintárfolyamot sem tudták sokan elképzelni, mondván, a Magyar Nemzeti Bank nem szeretne ennél a kritikus szintnél gyengébb árfolyamot látni, ehhez képest most a 360-ról beszélgetünk.

"Továbbra is azt gondoljuk, inkább gyengülő pályán mozoghat a forint a következő hetekben, hónapokban".

A devizapiacon a korábban megszokottaknál nagyobb, akár egy-másfél százalékos kilengések is vannak napon belül egy-egy deviza árfolyamában, és ez mozgatja a forintot is.

A mostani gyengülés tehát nem a forintról szól, nem a magyar fizetőeszközhöz kapcsolódó tényezők okozzák - emelte ki Beke Károly, hozzátéve: a forint nem számít kifejezetten alulteljesítőnek a régiós fizetőeszközökhöz képest, azok is magyaréhoz hasonló vagy még nagyobb gyengülésben vannak.

A forint szerencsétlensége az, hogy eleve egy gyenge szinten érte a koronavírus gazdasági hatásai miatt kialakult válság.

Nyitókép: MTI/Kollányi Péter