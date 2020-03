Elképesztő a légiközlekedés negyedéves vesztesége

Mintegy 40 milliárd dollár összesített veszteséggel zárhatják a légitársaságok a június 30-ával végződő második pénzügyi negyedévet a koronavírus-járvány és az ellene hozott intézkedések következtében.

A montreali székhelyű Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) vezető közgazdásza szerint a negyedév végéig 61 milliárd dollár értékű készpénz áramlik majd ki a légitársaságoktól, minimális bevételek mellett pedig 39 milliárd dolláros veszteséggel zárulhat a második pénzügyi negyedév. A cégek most mindent megtesznek, hogy költségeiket csökkentsék, ezért is ajánl fel sok légitársaság kuponokat a járattörléssel érintett utasoknak, amelyet később felhasználhatnak. Ezzel ugyanis elkerülhetik a jegy árának visszatérítését, így a készpénz kiáramlását. Globálisan 35 milliárd dollár értékű jegyet kellene visszatéríteniük a cégeknek - mondta a szakember.

Arra a kérdésre, hogy milyen változások lesznek a légiközlekedésben a vezető közgazdász azt mondta, recesszió várható a gazdaságban, amely el fogja nyújtani a kilábalás időszakát. Ezt támasztják alá a kínai tapasztalatok is, ahol egyelőre csak kis mértékben, de elkezdődött a légiközlekedési szektor fejlődése. Eben a környezetben a légitársaságok nagy kereskedelmi szövetségek megalakítása felé tolódhatnak, mert ez az üzemelési forma nagyobb biztonságot nyújt számukra. Emellett a korábbiaknál kisebb üzemméret hosszabb távú fenntartása is elképzelhető.

Az IATA elnök-vezérigazgatója azt mondta, a légitársaságok helyzetét könnyíti, hogy az áruszállítás fellendülőben van, rendkívüli igény mutatkozik a szolgáltatás iránt, amelynek most nem is tudnak teljesen eleget tenni, mert az utasszállító járatok kiesésével eltűnt a csomagtérben felkínált áruszállítási kapacitás. Azt nem tudni, hogy ez a fellendülés meddig tarthat, de egyelőre nincs jel arra, hogy a krízis előtt is nehéz helyzetben lévő légi áruszállítás jelentősen átalakulna.

Nyitókép: bud.hu