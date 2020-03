Tömegek jelezték, hogy folytatnák a törlesztést

Bár csak egy hét telt el a lakossági és vállalati hitelmoratórium meghirdetése óta, a legtöbb banknál folyamatos az ügyfélnyomás, több ezren jelezték, hogy az eredeti rend szerint folytatnák a hiteltörlesztést - írta banki körképében a Napi.hu. A K&H Banknál már több ezren jelezték, hogy továbbra is fizetnének.

A legtöbb ügyfél attól tart, hogy moratórium igénybevételével jelentősen megemelkedik majd a visszafizetendő összeg. A Napi.hu számításai szerint akár több százezer forintokat spórolhat, ha nem él a moratórium adta lehetőséggel, hiszen az év végéig tovább kamatozik a tartozása. Egy átlagos személyi hitelnél is 120 ezer forinttal nőhet a tartozás, egy átlagos lakáshitelnél nagyjából 200 ezer forintról van szó, de egy 20 milliós ingatlanhitelnél a futamidő végéig akár 600-700 ezer forinttal is emelkedhet a visszafizetendő összeg még úgy is, hogy az MNB ajánlása alapján nem tőkésedik majd a felhalmozott kamat.

Az év végéig tartó törlesztési moratórium komoly segítség annak, aki nem tud most fizetni, mert olyan ágazatban dolgozik, hogy megszűnt a bevétele, vagy magánszemélyként elveszítette a jövedelmét. A moratóriumba azok is visszaléphetnek később, akik most még tudnak fizetni, később viszont már nem.

Megjöttek a moratórium részletszabályai is

A március 25-től hatályos szabályok szerint

a fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamat nem tőkésíthető fel, hanem a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben kell megfizetni.

A kormány döntése szerint a törlesztés újraindulásakor sem emelhető a részlet összege - a Pénzügyminisztérium közleménye szerint a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy a törlesztőrészlet nagysága a futamidő időtartama alatt változatlan.

Az is eldőlt, hogy a kamatra vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni a díjakra is, és a babaváró moratórium alatti igénylésekor a kezességvállalási díjat elengedik.

Emellett kiterjesztették a moratóriumot a munkáltatói kölcsönökre, vagyis 2020. december 31-ig a munkavállalóknak se a kölcsön összegét, se annak kamatát nem kell visszafizetniük a munkáltatójuknak.

Nemzeti Eszközkezelő Programban résztvevőknek a mellett, hogy a vételár-részletfizetésére és a bérleti díjfizetési kötelezettségre fizetési halasztást kapnak, a lakhatása is biztosított, ugyanis a cég – a nem fizetés miatt - nem mondhatja fel a bérleti szerződést - írta a Portfolio.

Ezek a bankok már léptek

Több pénzintézetnél - így K&H Banknál, a CIB-nél a már megoldották, hogy a fiókok felkeresése nélkül is megtehessék ezt a nyilatkozatot, és számos bank - többek között az OTP, az MKB, a Takarékbank, a Budapest Bank, a Raiffeisen is - dolgozik a lehetőség bevezetésén is.

Az MKB-nál, jelen pillanatban még dolgoznak a végleges megoldáson, valószínűleg elektronikus csatornákon és e-mailen egyaránt lehet majd kérni a további törlesztést.

A K&H-nál az ügyfelek az e-bankon vagy a mobilbankon keresztül üzenetben, vagy telefonon jelezhetik a törlesztési szándékot a bank számára. Az igények feldolgozása a banknál jelenleg is folyik.

A CIB-nél a lakossági ügyfelek a CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül nyilatkozhatnak, a vállalati ügyfeleket arra kérik, keressék a kapcsolattartójukat. A lízinggel rendelkező ügyfelek a hitelintézet holnapján találnak egy olyan dokumentumot, amelyet kitöltve e-mailen visszaküldhetnek. A bank azt ígéri, lakossági és vállalati ügyfeleinek hamarosan lehetőségük lesz online is nyilatkozni arról, hogy nem kívánnak élni a hiteltörlesztési haladékkal.

Az Erste a személyi kölcsönnel, jelzáloghitellel, Babaváró hitellel, valamint az Erste Lakástakarék által nyújtott jelzáloghitellel rendelkező ügyfelei számára már digitális (NetBank), telefonos és fióki csatornáin is lehetővé tette, hogy nyilatkozzanak arról, ha nem akarják igénybe venni a törlesztési moratóriumot. Kéri azonban ügyfeleit, hogy a járványhelyzetre való tekintettel inkább a netbanki és a telefonos csatornákat használják.

Azt még egyik hitelintézet sem meri megjósolni a Napi.hu szerint, hogy végül az ügyfelek mekkora hányada dönt majd a továbbfizetés mellett. Az MNB becslése szerint jegybank úgy becsüli, az adósok 80 százaléka a moratóriumban marad, csak minden ötödik adós fizeti majd az eredeti szerződésnek megfelelően a hiteleit. Ez azt jelenti, hogy 2900 milliárd forintnyi törlesztőrészlet nem folyik majd be a bankokba. (A teljes igénybevétel esetén 3600 milliárd forintnyi törlesztőrészlet nem folyik majd be.) Ez Nagy Márton MNB alelnök szerint 50 milliárdos kiesést jelent majd a bankok számára.

Az is kérdéses még, mennyien lesznek, akik a moratórium után sem válnak fizetőképessé, a kormány elvben meghosszabbíthatja a türelmi időszakot, de azzal egyre nagyobb kamatterheket rakhat az adósok nyakába, vagyis minél tovább marad valaki a moratóriumban, annál hosszabb futamidőkkel számolhat.

