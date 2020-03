Nagyon durva recessziót jósolnak Magyarországnak

Bár korábban elképzelhetetlen mértékű, és változatosan kreatív intézkedéseket tartlamazó gazdasági mentőcsomagokat állítanak össze az egyes országok, még mindig csak becslések vannak arról, hogy a járvány milyen gazdasági hatással járhat. A Morgan Stanley friss prognózisa szerint - amelyet a Portfolio idézett -

Magyarország még a harmadik negyedévben is 8,5 százalékos gazdasági visszaesésre számíthat, ami a negyedikben sem mérséklődik jelentősen, 6,9 százalékos GDP csökkenést jósolnak.

Ez lényegesen rosszabb a kormány várakozásánál, és a régiós országokra kiadott prognózisnál is. Igaz, egyelőre egy mindössze 50-100 milliárd forint értékű gazdasági csomagról döntött a kabinet, és ígéretet tett további intézkedésekre is. Egyébként a friss prognózis is azzal számol, hogy a visszaesést meredek felpattanás követheti, 2021 harmadik negyedévében például kétszámjegyű lehet a növekedés Magyarországon, éves szinten pedig 6,2 százalékos GDP növekedést vár.

A Morgan Stanley előrejelzése szerint egyébként a jelenlegi válságra a fiskális válaszok lehetnek a leghatásosabbak, de a monetáris politikának is támogatóan kell fellépnie – a cseh és lengyel jegybankok már végrehajtottak egy kamatvágást, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa pedig kedden ülésezik - írta a Portfolio.

A lap idézte egy másik befektetési bank, a JP Morgan számításait is, amely szerint az eddig Magyarországon

bejelentett gazdaságvédelmi intézkedések alapján -3,5 százalékos költségvetési hiányt prognosztizál.

A bank azonban arra számít, hogy hamarosan ennél sokkal nagyobb bejelentés várható.

Nyitókép: Pixabay.com