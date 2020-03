Szerdán Orbán Viktor kormányfő jelentette be, este pedig meg is jelent a Magyar Közlönyben a jogszabály arról, hogy törlesztési moratóriumot rendeltek el év végéig minden fogyasztói és vállalati hitelre, valamint hogy a bankok jegybanki alapkamat plusz 5 százalékpont (azaz most 5,9 százalék) THM-mel nyújthatnak új fogyasztói hitelt.

Az intézkedésekkel kapcsolatos részletszabályokat egy később megjelenő kormányrendelet határozza majd meg - emiatt, valamint informatikai fejlesztésre és a belső szabályainak átalakítására hivatkozva az OTP Bank

2020. március 19-től felfüggeszti az eddigi hirdetményeiben hatályos fogyasztási hitelek értékesítését

addig, amíg az új jogszabálynak megfelelő termékeket nem tud ügyfeleinek kínálni.

Emellett

azonnali hatállyal, 2020. március 19-étől leállítja a hitelek törlesztőrészleteinek beszedését a törlesztésre megjelölt számlákról.

Az, hogy a moratórium hogyan érinti a későbbi törlesztőrészleteket, a részletszabályokból fog kiderülni, ezek a részletek egyelőre az OTP Bank előtt sem ismertek, így ezekről tájékoztatást is csak később tud adni ügyfeleinek.

A törlesztési moratórium minden ügyfélre vonatkozik, azonban a kormány rendelete lehetőséget biztosít arra, hogy az ügyfelek a szerződés szerinti törlesztéseiket változatlanul, az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsék, ezzel elkerülve az esetleges későbbi törlesztőrészlet-növekedést.

Amennyiben valaki nem kér moratóriumot a saját hitelük törlesztésére, ezt jelezheti az OTP Bank felé,

és biztosítják a további, folyamatos törlesztés lehetőségét. Ennek módját szintén a következő napokban fogják kialakítani, ezért a jelenlegi járványhelyzetre tekintettel kérik ügyfeleinket, hogy ebben a témában a bankfiókokat ne keressék fel személyesen.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán