Bezárnak a budapesti szállodák, hibernálódik a turizmus

Január-februárban még nagyon szép számokat mutatott az ágazat - a februári adatokat mi már látjuk, a KSH majd egy hónap múlva publikálja -, és akkor még mindenki úgy gondolta, hogy tényleg egy újabb rekord év lesz a magyar turizmusban. Az események hatására ez már biztos, hogy nem így lesz, sőt - mondta az InfoRádiónak Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke. Hozzátette, remélik, hogy a járvány egészségügyi szempontból hamar megoldódik, hiszen a legfontosabb az emberek élete.

"Gazdaságilag azt látjuk, hogy ezen a héten Budapesten a szállodák szinte egytől egyig be fognak zárni"

- mondta Flesch Tamás. A vidéki szállodák is elkezdtek bezárogatni, minimális foglaltsággal mennek. Egy-két város és szálloda van, ahol picivel több vendég van még, de nagyjából ürülnek ki a szállodák.

"Úgy tűnik, hogy a következő hónapokban bezárt szállodákkal fogunk szembenézni mindenhol"

- jelentette ki az elnök.

Szavai szerint nem tartja magát falusi turizmus szakértőnek, de szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy bármilyen turizmus működni fog a következő pár hónapban. Azt sem tudta megmondani, hogy ebben a szegmensben hogyan alakul a foglalások visszamondása. Statisztikailag azonban a falusi turizmusban megtermelt bevétel nagyon nagy nagyságrendekkel elmarad a kereskedelmi szálláshelyek összbevételétől.

"Amit lehet látni, hogy például a rövid távú lakáskiadásban - a köznyelv Airbnb néven ismeri - ott sincsen már vendég, ezért azt gondolom, hogy ilyen szempontból a turizmus most hibernált állapotba fog kerülni - mondta Flesch Tamás. Szerinte nem is ez a fontos most, hanem meg kell nézni, hogy tudják megmenteni a legtöbb munkavállalót a következő hetekben, hónapokban, és hogy tudnak majd készülni az újranyitásra.

"Az, hogy most van vendég vagy nincs, az másodlagos kérdés"

- tette hozzá.

A szállodaiparban arra törekszik a legtöbb felelősen gazdálkodó szervezet, hogy a pénzügyi lehetőségeihez képest minél több embert meg tudjon tartani - hangsúlyozta az elnök. Részben azért, mert ezeket a kollégákat nagyon sok idő alatt, nagyon nehezen tudták kiválasztani, hogy ütőképes csapatok legyenek. Szeretnének ezeknek a családoknak a következő nehéz hónapokban is még annyi megélhetést biztosítani, hogy ne legyen probléma.

"Folyamatos tárgyalásban vagyunk a kormányzattal, ami egyébként teljes mértékben nyitott a segítségre"

- mondta Flesch Tamás. Háromoldalú - munkavállalói, munkaadói és kormányzati - tárgyalások keretében próbálnak egy olyan javaslatot kidolgozni, és közösen elfogadtatni, ami alapján minél több munkahelyet sikerül majd megmenteni.

Mindet biztos, hogy nem fog sikerülni

- tette hozzá az elnök.

Szavai szerint csak a nagyobb szállodák nevében tud nyilatkozni, azoknál viszont mindenki kap fizetést egyelőre, és az a terv, hogy a jövő hónapokban is fognak bért fizetni. Akár rövidített munkaidő alapján valamivel alacsonyabb fizetést, de mindenkinek adnak majd fizetést. Biztos, hogy lesznek külső szolgáltatókat, próbaidősöket, gyakornokokat érintő leépítések, de úgy vélte, hogy a dolgozók 70-75 százalékát biztosan meg tudják tartani.

Gulyás Gergely: 1070 hotel bezár A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón arról beszélt, hogy a turizmus a koronavírus-járvány egyik legnagyobb kárvallottja, és ezért erre az ágazatra is vonatkoznak az Orbán Viktor által bejelentett és a Magyar Közlönyben megjelent járulékfizetési és egyéb könnyítések. A következő napokban a kormányzat adatai szerint 1070 hotel zár be, a turizmus gyakorlatilag leáll.

