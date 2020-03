Koronavírus – Megszorítások a Wizz Airnél

Legkevesebb húsz százalékkal csökkenti kapacitását és több szakterületen is leépítést jelentett be dolgozóinak a Wizz Air. Egy a fapados légitársaság vezérigazgatója, Váradi József által szignált belső levél szerint az április-júniusi negyedévben számolnak komolyabb visszaeséssel, ami a cég történetében példátlan mértékű. A vezérigazgató reményét fejezte ki ugyanakkor, hogy júliustól ismét teljes kihasználtsággal fog működni a cég, ugyanakkor néhány, a koronavírussal erősen érintett piacon a válság hosszabb ideig is eltarthat – értesült a Magyar Hang.

A cég vezető tisztségviselőinek körében 17 százalékos leépítés már megtörtént: a korábbi 46 fő helyett 38-an maradnak a Wizz Air állományában. Azonnali hatállyal felmondták továbbá a hallgatói és gyakornoki szerződéseket, felfüggesztik a pilóták és egyéb szakemberek toborzását, a bérkompenzációt törlik és fizetés nélküli szabadságot kínálnak állományban maradó alkalmazottjaiknak.

A Wizz Airnél pénzügyi téren is komoly szigorítások lesznek, napirenden van az is, hogy a repülőgép-beszerzésekkel kapcsolatos kifizetéseket átütemezik.

Az ügyben szerda reggel közleményt adott ki a társaság, amelyben "megerősíti, hogy a koronavírus terjedése miatt csökkenő kereslet jelentős hatással van a légitársaság működésére, ahogy a légi közlekedés sok más szereplőjére is szerte a világon. Mint az elvárható, a Wizz Air menedzsmentje azonnal megtette a szükséges lépéseket a vállalat megóvása érdekében, hogy a jelenlegi globális egészségügyi vészhelyzet közben és annak lezárulta után is fenntarthassa alacsony viteldíjait és magas színvonalú szolgáltatását."

A közlemény szerint a Wizz Air jelentős készpénztartalékokkal rendelkezik, ezért a most meghozott intézkedésekkel együtt képes lesz sikeresen átvészelni a következő időszakot, és ezáltal megvédeni több ezer alkalmazottjának munkahelyét, valamint a vállalat stabil működését.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás