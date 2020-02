Rekordnagyságú, az ország tavalyi cukorimportjának tizenegyszeresére tehető, 1,4 millió tonnás megrendelést készül leadni Indonézia az idén és 2021 elején - írta a Bloomberg elemzésére hivatkozva a G7.hu. Ez pedig a cukor világpiaci árának emelkedéséhez vezethet, mivel a kereskedők világszerte cukorhiánnyal számolnak a következő időszakra.

A 265 milliónyi lakosság életszínvonalának emelkedése miatt egyre nagyobb Indonézia cukorigénye, a helyi termesztés ugyanakkor hanyatlik.

A cukor ára már 2020 első néhány hetében is körülbelül 12 százalékot emelkedett. A portál szerint azonban még messze van a történelmi magasságoktól, mivel a 2010-es évek elején a mostaninál jóval magasabban is járt az édesítőszer ára.

Visszaeső termelés, növekvő igények

Az áremelkedést elsősorban az gerjeszti, hogy a világ második legnagyobb exportőrének számító Thaiföldről egyre kevésbé indulnak útnak szállítmányok - korábban egyébként az indonézek is elsősorban rájuk támaszkodtak a beszerzéseiknél.

Az Európai Unióban már régóta visszaesőben van a termelés, mivel az időjárási szélsőségek, valamint az izocukor és nádcukor olcsó konkurenciája miatt a cukorrépatermesztők még támogatásokkal is egyre kevésbé versenyképesek. Brazíliában pedig egyre inkább az etanolgyártás területén hasznosítják a cukornádat, míg az Egyesült Államokban az időjárás nem kedvezett a terméshozamnak.

A portál szerint Indonézia már meg is kezdte a tárgyalásokat a cukorszállítmányokról a thai és brazil beszállítókkal. Most azonban az ausztrál és az indiai források jelentős részét is leköthetik – a tavaly még felesleget is termelő Indiával ráadásul úgy néz ki, hogy a minőségi elvárások leadásának árán is megállapodik Indonézia.

Nyitókép: PIxabay