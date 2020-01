Bonyolult helyzet elé állítja a biztosítókat a koronavírus és a karantén

Friss híreinket a koronavírusról ITT találja.

A hazai biztosítókat is felkészületlenül érte a koronavírus, legalábbis a kérdés: hogyan segítsenek a karanténban rekedt ügyfeleiken? Hiszen teljesítenének akár járatkimaradás, meghosszabbított külföldi tartózkodás vagy éppen extra költségekkel járó hazajutás okán is, viszont mégsem tudnak szolgáltatni, mert nincs másik induló repülő, amire a biztosító fel tudja juttatni az ügyfelét.

Ha viszont egy katasztrófa miatt lezárt területről valaki önállóan kimenekül – kocsit bérel, másik országba jut, stb. – annak a költségeit kármentés címen megtérítheti a biztosító.

"Minden biztosítottnak kötelessége a kármentés,

gondoljunk arra, hogy akinek ázik a lakása, annak kötelessége elzárni a vizet" - hozott példát az InfoRádió megkeresésére Németh Péter, a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. kommunikációs igazgatója arra, hogy akit kár ér, mindenképpen próbáljon szabályosan eljárni a helyzetében, hogy később lehessen miről beszélni.

Jelenleg Kína még nem tartozik a külügy által nem ajánlott vagy tiltott úti célok közé, igaz, Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a csütörtöki kormányinfón bejelentette, hamarosan leáll a két ország közötti légi forgalom.

Ugyanakkor ha valaki szándékosan teszi ki magát a veszélynek, "katasztrófaturistáskodik", a biztosító minősítheti úgy a helyzetet, hogy nem fizet - mondta Németh Péter.

Mint mondta, ha valaki betegséget hoz haza külföldről, az hazai társadalombiztosítási kérdés, ugyanakkor vissza lehet nyúlni az utasbiztosításhoz is, ha bizonyíthatóan az utazás során következett be az egészségügyi kár, adott esetben kártérítésről is szó lehet. Ha adott esetben egy művésznek elmaradt a fellépése a megbetegedés miatt, könnyen illetheti kártérítés.

A hazai biztosítók korábban nem találkoztak még a koronavírus miatt kialakult helyzethez hasonlóval,

ezért egységes gyakorlatuk nincs is a karanténban rekedt ügyfelek kártérítésére. Utoljára a csaknem tíz évvel ezelőtti izlandi vulkánkitörés blokkolta a fél világ közlekedését és okozott ezzel óriási káoszt egy időre, a mostani helyzet a légiközlekedés szempontjából ahhoz lehet hasonló.

Nyitókép: MTI/EPA/Vu Hong