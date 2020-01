Kormányinfo: 13 órás volt a kormányülés, új protokoll koronavírusügyben

2020.01.30. 10:44

Gyöngyöspata

Gulyás Gergely: az oktatás mindenki számára lehetőleg biztosítva van a kormány által. A bíróság most 2003-tól állapított meg szegregációt. Oktatási tekintetben a kormánynak van kárpótlási kötelezettsége, ezt nem is vitatjuk, azt azonban károsnak tartjuk, hogy nem a hátrányos helyzet leküzdését segíti elő a bírósági ítélet. A kormány mindent megtesz annak érdekében, és az Emmi tárgyalni is fog az ügyben: ha tudunk kárpótlást nyújtani oktatás formájában, akkor akár még értéken felül is megtesszük.