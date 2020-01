Csok-ból lesz a nyaraló?

A legnagyobb érdeklődés a Fonyód, Balatonkenese, és Badacsonytomaj ingatlanjai iránt mutatkozik a potenciális csok igénylők részéről - írta az ingatlan.com adatai alapján a Népszava. Vagyis a falusi családi otthonteremtési kedvezmény (csok) legfeljebb tízmilliós állami támogatása - aminek felét lehet vásárlásra, felét pedig felújításra költeni - sokak fantáziáját megmozgathatta, és inkább nyaralóként szolgáló lakóház megvásárlására vagy befektetési célra használnák fel az állami támogatást.

A legfelkapottabb húsz település fele frekventált turisztikai központban – a Balatonnál és a Tisza-tónál – található.

A lapnak megerősítették ezt a balatoni ingatlanforgalmazók is, bár jelezték: a vásárlásig egyelőre kevesen jutnak el. Ráadásul vannak a spekulatív célú vásárlást akadályozó tényezők is: egyrészt az önkormányzatok már kevésbé hajlandóak a nyaralók átminősítésére, másrészt a fals állandó lakcím miatt lehetnek gondok a későbbi óvoda, és iskolaválasztással is.

A falusi csok-ot 2486 olyan településen lehet igénybe venni, ahol 5 ezernél kevesebben laknak. Az összegzés szerint a listán szereplő települések tizedén senki nem érdeklődött ház, lakás iránt. A legtöbb ilyen kistelepülés az ország leszakadó kistérségeiben, Baranyában, Borsod-Abaúj-Zemplénben, Somogyban és Szabolcs-Szatmár-Beregben volt.

A lap megkereste a Pénzügyminisztériumot is, ahol azt jelezték: szigorúan ellenőrizni fogják a csok jogszerű felhasználását, és fellépnek a visszaélésekkel szemben.

Nyitókép: MTI/Varga György