Adó-Infó előzetes Pentz int SI

Év elején - de ha változás van, akkor év közben is -, a munkáltató felé be kell jelenteni, ha változás történt a különböző kedvezmények, köztük a családi adókedvezmény érvényesítésében. Ez a munkavállaló felelőssége, ha elfelejti, akkor jogosulatlanul veszi fel az adókedvezményt a személyi jövedelemadójából, vagy a járulékai terhére, és így több nettó jövedelmet kap - mondta Pentz Edina, az InfoRádiónak az RSM bérszámfejtési üzletágának vezetője.

Ezt azonban vissza kell fizetni - hívta fel a figyelmet az üzletágvezető.

Különösen ekkor okozhat gondot a munkavállalói feledékenység, mert a családi pótlékkal nagyjából minden kedvezmény összefüggésben van valami módon. A családi pótlékot ugyanis a munkavállaló kapja, és őt tudja, hogy ki, hogyan, milyen családi jogállások vannak az ő esetében - férj-feleség, együtt élnek, közös vagy nem közös gyerekről van szó, vagy a gyerek abbahagyja a tanulmányait és ezért a szülő már nem jogosult a támogatásra, kedvezményre - a munkáltatónak, aki a bérszámfejtést intézi erről nem lehet más úton információja.

Az adóhivatalnál azonban az év végi adóelszámolásnál összefutnak ezek az információk. Megesik, hogy a családi pótlék folyósítását már júniusban felfüggesztik, de a bérszámfejtésnél egész év végéig tovább fut az adókedvezmények érvényesítése. Gyakori az is, hogy egy gyerek után az apa és az anya is érvényesítette a kedvezményt a válást követően is, amikor már csak egyikük kapta a családi pótlékot és nincs megosztás sem. A NAV azonban rálát ezekre az információkra is, és jelzi az adóbevallástervezetben.

Ezért az adóbevallással együtt vissza kell fizetni a jogosulatlanul igénybe vett kedvezményeket.

Az így keletkező, 10 ezer forint feletti személyi jövedelemadó hiányt 12 százalékos büntető-kamattal együtt kell megfizetni - hívta fel a figyelmet Pentz Edina.

