Ezek az év legnagyobb vesztesei az agráriumban

Ledó Ferenc, a Fruitveb elnöke a Portfolio Agrárszektor 2019 konferencián elmondta, hogy

az almának az elmúlt 10 év második legrosszabb éve volt a 2019-es,

ami főleg a 2018-as évnek tudható be, amikor is rekordtermés volt, de jött az aszály, és emiatt a termőrügy differenciálódás elmaradt. Ennek az lett a következménye, hogy ahol nem öntöztek, ott nem képződött virág. Idén a gyümölcstermelésnél főleg az időjárás miatt a minőség is gyengébb volt.

Földre hullott gyümölcsök. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara becslése szerint a tavalyi rekordévhez mérten, most közel fele annyi, 450- 500 ezer tonnányi országos almatermés várható. A terméskiesés a rendkívül kedvezőtlen időjárási viszonyokkal és a kártevők tevékenységével magyarázható. MTVA/Bizományosi: Oláh Tibor

Almából 2019-ben 390-410 ezer tonna,

meggyből 53 ezer tonna lett, ami szintén elmarad a megszokottól,

ugyanakkor az a termelő, aki korszerű technológiával dolgozott, az jól járt, hiszen ebben az évben az árak magasabbak voltak.

A szakember a zöldségágazatról szólva elmondta, hogy hajtatásban idén 470 ezer tonna zöldséget termeltek összesen a gazdák. 2019-et jól zárják a hajtató kertészek, mert kiegyensúlyozott piaci árak voltak, és folyamatosan növekszik a belföldi kereslet, főleg a minőségi áruk iránt.

Látványosan nőtt a koktélparadicsomok iránti kereslet, és sikerült az import kiváltása a hazai termelésből. Ugyanakkor főleg a szezon végén növényvédelmi problémák is jelentkeztek, főleg a poloskák okoztak gondokat. Szabadföldi zöldségekből 1,4 millió tonna termett idén, a feldolgozóipar részére paradicsomot, konzervuborkát, fűszerpaprikát zöldborsót és csemegekukoricát termesztettek.

A zöldborsóról már most látszik, hogy a klímaváltozás egyik legnagyobb vesztese,

idén ugyanis már a második olyan év volt, amikor kevesebb termett, mint amennyit vártak, a júniusi kánikula ugyanis nem tett jót a zöldségnek, és volt olyan, amikor este kellett betakarítani, mert napközben annyira meleg volt. A frisspiac és a feldolgozóipar részére káposztaféléket, hagymaféléket és gyökérzöldségeket termesztettek a gazdák, utóbbi kettőnek jó éve volt, előbbinek azonban folyamatosan csökken a termőterülete a fogyasztói szokások változása miatt.

Több kihívással is szembe kellett idén néznie az ágazatnak, ilyenek az aszály, a sok eső, a hideg május, de az akut munkaerőhiány is nehezíti a termesztők életét, és már a minőségre, illetve a beruházásokra is hatással van, de főleg a betakarításnál jelent problémát - mondta Ledó Ferenc, aki arról is beszélt, hogy a következő 5-10 évben nagymértékű átalakítások lesznek a mezőgazdaságban és ez erősen érezteti hatását a zöldség-gyümölcs ágazatban is.

Aki nem fejleszt, az lemarad és nem fogja bírni a versenyt,

ezért is lesz fontos, hogy a szakma meghatározó intézményei, szakemberei milyen komplex tervet, iránymutatást tudnak adni a zöldség-gyümölcs termékpályán tevékenykedők részére - mondta a szakember.

Magyarországon jelenleg 83-84 ezer hektáron zajlik zöldségtermesztés, ebből 3500 hektáron hajtott termesztés folyik, gyümölcsöt pedig 83 ezer hektáron termesztenek. Idén zöldségből összesen (hajtatott, szabadföldi, gomba) 1,9 millió tonnát termeltek az országban, gyümölcsből pedig 720 ezer tonnát. A megtermelt zöldség és gyümölcs 50-50 százalékában megy frisspiacra és feldolgozásra - írja összefoglallójában az Agrárszektor.

Nyitókép: pixabay