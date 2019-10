Jön a Black Friday, kell a hely az árunak

Az év utolsó negyedéve hagyományosan az e-kereskedelem legintenzívebb időszaka. Tavaly hatodával bővült, a teljes évben összesen 425 milliárd forintos forgalmat bonyolított le a szektor, és az ütemes növekedés minden bizonnyal idén is kitart. A bővülés hevíti a logisztikai piacot és ezáltal az építőipart is, ezt a fejlesztők hiteligényeiből is le lehet szűrni - mondta Kővári Mihály.

A Sberbank projektfinanszírozási vezetője szerint két trend jellemző: egyrészt a hatalmas méretű raktárépületek a városok határaiban, ezekkel általában a nagy láncok operálnak, másrészt az okos raktárak elterjedése. Ezek robotizált, alacsony munkaerőigényű, jó közlekedésű high-end technológiával működő terek.

"Jön a Black Friday, a rengeteg terméknek pedig hely kell a városban és a városon kívül is" - mondta Kővári Mihály, és hozzátette: kisebb méretű okosraktárakra van igény és kereslet, közel a városcentrumhoz, ahonnan a webshopok és üzletek ki tudják szolgálni az online rendeléseket. Az online kereskedelem volumenének növekedésével terjed, mert a meglévő raktárkapacitás telítődik, óriási a kereslet a kisebb méretű, de jó közlekedésű gyorsáruraktárakra. A fejlesztők keresik ehhez a beruházási hiteleket, ők azok, akik a hazai kivitelezőiparral karöltve megépítik, majd hosszú távra bérbe adják ezeket a tereket.

Nyitókép: Pixabay