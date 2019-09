Forintárfolyam - kiderült az MNB álláspontja

Nem a lazítás, hanem a monetáris kondíciók finomhangolása mellett döntött a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa - mondta a jegybank alelnöke, Nagy Márton a kamatdöntő ülést követő háttérbeszélgetésen.

"A likviditást a rendszerben emelni fogjuk, ennek a hatása a Bubor kamatokra alacsony lesz, hiszen a Bubor kamatok már most is a korábbi 25-26 bázispontról 21-re csökkentek. A 20 bázispont körüli szint a kiszorítandó likviditás mértékével konzisztens" - mondta Nagy Márton. A Monetáris Tanács kedden nem változtatott az alapkamaton és a kamatfolyosón, de a negyedik negyedévre megcélzott átlagos kiszorítandó likviditás nagyságát 100 milliárd forinttal, legalább 300-500 milliárd forintra emelte.

A monetáris Tanács döntéshozatala egyedi döntések sorozatából áll, továbbra sem lehet monetáris politikai ciklusról beszélni, negyedévente az inflációs jelentéseken alapul - tette hozzá Nagy Márton.

"Ezért továbbra is adatvezérelt módban vagyunk, negyedévről negyedévre újraépítjük az előrejelzést, miután a világgazdaság gyors változása nyomán gyorsan változnak a növekedési prognózisok, a tényszámok, a külső inflációs folyamatok és mindazon ártényezők, amelyek ránk hatnak. Ezért

a monetáris politika továbbra is nagyon óvatos lesz".

A jegybank alelnöke a romló nemzetközi környezetre utalva jelezte, az ország legjelentősebb exportpiaca, a német gazdaság negyedéves alapon már zsugodorik, a beruházási aktivitás csökken. "Óvatos döntések sorozataként jelenik meg a monetáris politikai döntés, nem lehet azt mondani, hogy itt egy hatalmas hátraarc történt volna, mint a globális jegybankoknál. Mi, ha így nézzük, a monetáris politikai kondíciók simítását hajtottuk végre, év elejéhez képest sincs nagy elmozdulás" - fejtette ki az alelnök.

Nagy Márton megismételte, a jegybanknak nincs árfolyamcélja. Magát az árfolyamot a piac, a kereslet-kínálati döntések befolyásolják.

"Az árfolyam számunkra egy input az infláció, az inflációs alapfolyamat, az inflációs előrejelzés, valamint a reálgazdasági előrejelzés szempontjából. A monetáris politika továbbra is 5-8 negyedév múlva reagál rá, ez nagyon fontos dolog"

- szögezte le az alelnök.

Éppen ezért a friss inflációs előrejelzésében a jegybank a jelenlegi árfolyamon számolt. Nagy Márton jelezte, a hazai inflációra nemcsak az árfolyam, hanem például a eurozónában tapasztalt pénzromlás is hat – az Európai Központi Bank itt jelenleg csökkenő pályát jelez előre –, és ez a két hatás ellentétes is lehet, vagyis kiolthatja egymást, mint ahogy az most is tapasztalható.

