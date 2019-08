Sötét felhők tornyosulnak a fekete arany piaca fölött

Az elmúlt 10 évben az olaj iránti kereslet átlagosan napi 1,6 millió hordóval emelkedett. Ez a növekedés azonban megtorpant, aminek jelentős hatása lehet az olaj árára – mondta az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője, Pletser Tamás. "Úgy tűnik, hogy

2019 az első olyan év tíz év után, amikor a dinamikus olajkereslet-növekedés-megtorpan.

A legfrissebb előrejelzések szerint mindössze napi 1 millió hordós napi fogyasztásnövekedés lehet a világban. Vannak azonban olyan elemzőcégek, amelyek szerint ha az amerikai–kínai kereskedelmi háború kiszélesedik, akár teljesen eltűnhet a keresletnövekedés az idei évre" – fogalmazott Pletser Tamás.

A szakértő hozzátette, hogy a világgazdasági növekedés is szinte mindenhol lassulni kezd, ami szintén rossz hatással van az olaj árára. "Ez jelentősen visszavetheti az olaj iránti keresletet, ami gyakorlatilag egy állandó nyomást jelent a kőolaj árára. Különösen annak a fényében, hogy a kínálati oldal továbbra is bővül, elsősorban nem az OPEC oldaláról. 2020-ban a becslések szerint akár 2 millió hordóval is növekedhet a világ kínálata, főként az amerikai olajtermelők oldaláról. Ez egy olyan túlkínálatot teremthet, amely akár

a mostani szinthez képest is jóval alacsonyabb olajárat hozhat magával"

– tette hozzá.

Mindehhez az egyre elmérgesedő amerikai–kínai kereskedelmi háború is hozzájárul. Ha a negatív hatások továbbra is érvényesek maradnak, drasztikus árcsökkenés következhet – véli Pletser Tamás.

"Lehet azt állítani, hogy az olaj ára a mostani szinthez képest akár le is feleződhet, hogyha egy komolyabb kereskedelmi háború és egy jelentős keresletcsökkenés alakul ki. Ha nem emelkedik a kereslet legalább egy 1,3-1,4 millió hordóval, akkor a túlkínálat lejjebb fogja hajtani az árakat. A múlt hét végén voltak olyan fejlemények a kínai–amerikai viszonyban, amelyek azt mutatják, hogy a kapcsolat kezd egyre jobban elmérgesedni. Korábban úgy tűnt, hogy a megegyezés felé törekednek a felek, viszont most

úgy tűnik, hogy sem Trump elnök, sem a kínai vezető nem érdekelt a rövidtávú megegyezésben,

ami azt jelenti, hogy a kereskedelmi háború kiszélesedhet, aminek nagyon komoly gazdasági következményei lehetnek" – jegyezte meg.

Az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője szerint az árzuhanás pár hónapon belül bekövetkezhet. Mint mondta: szeptember közepéig vagy végéig ki fog derülni, hogy a kereskedelmi háború hogyan változik, de a mostani előjelek nagyon borúsak.

Nyitókép: Pixabay