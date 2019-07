Íme a legnagyobb magyarországi vállalatok, be vannak betonozva

E heti lapszámában Magyarország első 50 legnagyobb vállalatának toplistájáról közöl összeállítást a HVG a 2018-as lezárt üzleti évek alapján. Mint írják:

a magyar toplisták szinte örökös első helyezettje a Mol, amely tavaly majdnem ezermilliárd forinttal, azaz 25 százalékkal növelte árbevételét.

Az elért és már adózott eredmények alapján viszont az OTP a legnagyobb magyar cég és nyereségük tavaly több mint 318 milliárd forint volt. Az OTP ugyanakkor hasonlóan valamennyi magyar pénzintézethez nem szerepel a hetilap árbevételi rangsorában, mert az összeállítást készítők szerint a pénzintézetek a számvitel szigorú logikája szerint nem ár-, hanem kamat- és díjbevételt termelnek.

Árbevétel alapján az újság toplistáján az első öt helyen nincs változás 2017-hez képest a dobogó első három helyén sorban a Mol, az Audi és az MVM.

Az első nagyobb ugrást a Váradi József vezette Wizz Air hajtotta végre. A szárnyalás közepette a londoni tőzsdén jegyzett magyar diszkont-légitársaság 817 milliárd forintos árbevételre tett szert. Idénre a 8. helyet elfoglalva bekerült a top 10-be a Magyar Telekom 657 milliárdos bejövő tétellel. Az állami vállalatok közül a jól teljesítő MVM mellett a Szerencsejáték Zrt. 4 hellyel előre lépve a 14. helyen áll majdnem 500 milliárdos árbevétellel. 216 milliárdos bevétellel a 45. helyre jött fel a 49.ről a Magyar Posta. A MÁV viszont nem került be a top 50-be a bevételek alapján, nem úgy a legnagyobb foglalkoztató listáján, ahol a HVG szerint az állami vasúttársaság 37 ezres munkavállalói táborával a második legnagyobb, de ezt a listát is az OTP vezeti 41 ezernél is több banki munkavállalóval. Míg az árbevétel alapján az elitbe kerülő Wizz Air a foglalkoztatotti létszám alapján csak a 34. 3700 fővel.

A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Opus Global nem került be a legnagyobb árbevételű cégek közé, saját tőkéje alapján azonban a 23. legnagyobb cég az országban, ez 280 milliárd forintot jelent.

Az autógyártók közül a Mercedes árbevétel alapján a 4., a Suzuki-gyár pedig a 9. 628 milliárdos bevétellel. Ez viszont 4 százalékkal kisebb eredmény, mint 2017-ben. A Suzukin kívül csak 6 társaság ért el kisebb bevételt az 50-ből tavalyelőtthöz képest.

A kiskereskedelmi szereplők közül a Lidl a 17. legnagyobb árbevételű vállalat,

míg szintén német vetélytársa az Aldi csak a 48. Eközben a Penny Market kétszámjegyű árbevételnövekedéssel bekerült a top 40-be, míg az Auchan Magyarország 7 hellyel került hátrébb a rangsorban árbevételének 17 százalékos csökkenése miatt.

Nyitókép: Pixabay