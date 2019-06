Több mint 400 milliárd forintba kerül, hogy görcsösen ragaszkodunk a készpénzhez

A kereskedőknél még mindig kevés a bankkártyaterminál, de a lakosság is ragaszkodik a készpénzhez, ezért magas Magyarországon a készpénzhasználat aránya, ami éves szinten akár több százmilliárd forintnyi kiesést is okoz a költségvetésnek. A kormány közben mindent megtesz azért, hogy változzanak a lakossági szokások. Májusban az InfoRádió Aréna című műsorában a pénzügyekért felelős pénzügyminisztériumi államtitkár is arról beszélt, hogy

Magyarországon a fizetési forgalom 80 százaléka még mindig készpénzben történik.

Gion Gábor hangsúlyozta: a bankoknál ugyanakkor nincs olyan számlacsomag, amely megszólítaná a bankszámlával még nem rendelkező lakossági csoportokat.

"Ennek brutális költségei vannak, nyomdai, logisztikai, őrzés. A mi becslésünk szerint ez évente meghaladja a 400 milliárd forintot.

A nyugdíjak több mint 40 százaléka nem bankszámlára érkezik, hanem készpénzben. Találomra felmentem 4-5 magyar bank honlapjára, hogy vajon kifejezetten nyugdíjasoknak szánt lakossági számlacsomagjuk van-e, és nem találtam"

- mutatott rá Gion Gábor.

Az államtitkár azt is közölte: a tárca egy-két hónapon belül előáll egy újabb, a készpénzhasználat visszaszorítását célzó csomaggal.

"Javaslatok vannak,

úgy számolom, hogy ezek részletei egy-két hónapon belül nyilvánosságra kerülnek" - ígérte.

Szabó Dávid, a Hold Alapkezelő portfóliókezelője az InfoRádió Párbeszéd a gazdaságról című elemző műsorában azt mondta: az azonnali fizetési rendszer 2020. március 2-tól tervezett kötelező magyarországi bevezetése is csökkentheti a készpénzhasználatot, szerinte azonban a készpénzkímélő fizetés lassú elterjedésében a tranzakciós illetéknek is szerepe van.

"Úgy látom, hogy a készpénz ilyen magas arányának az oka a tranzakciós illeték. Nagyon fontos lenne, hogy a lakossági tranzakciókra legalább - és az MNB szerette volna, hogy ezt a kormány bevezesse - ne legyen

tranzakciós illeték, vagy ne olyan mértékű, ami az összeggel arányos, hanem legyen valamilyen átalány, amit be lehet építeni egy számladíjba, de amíg tranzakciós illeték van, addig marad egy nagyon erős ellenösztönző arra, hogy az ember átutalással akarjon számlákat fizetni."

Egyes számítások szerint jelenleg a magyar GDP egyhetede van készpénzben, ami nagyon magas arány Európában. Magyarországot csak Görögország, a balti országok és Bulgária előzi meg.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Faluldi Imre