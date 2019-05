Tizenöt esetben vizsgálja a kedvezményes áfát a kormány

Jövő héten mutathatják be a gazdaságvédelmi akcióterv részleteit. Varga Mihály pénzügyminiszter a Világgazdaságnak azt mondta: az első negyedévben 5,3 százalékos volt a magyar GDP-növekedés, ami a legjobb az EU-ban, de Magyarország szempontjából a külső gazdasági környezet nem feltétlenül kedvezően változott az elmúlt hónapokban.

„Különösen a német gazdaságról érkeznek kedvezőtlen hírek, amely a gazdaságunk teljesítményének exportoldalon 25 százalékát adja. A német ipar gyengélkedik. Nem lehetünk vakok, ha a legfontosabb külső partnerünk gazdasági növekedése lassul, az hat a magyar gazdaságra is. Ezért a gazdaságvédelmi akcióterv arra koncentrál majd, hogy hogyan lehet a hatékonyság növelésével, a termelékenység javításával a gazdasági növekedést fenntartani, mert egyértelmű célunk, hogy Magyarország jóval az Európai Unió átlagos növekedése felett tudjon teljesíteni” - fejtette ki.

A kereskedelmi háborúkról és a Huawei-ügyről azt mondta, Magyarország magas hozzáadott értéket termelő, a nemzetközi piacok felé nyitott gazdaságként abban érdekelt, hogy ezek a konfliktusok ésszerű megegyezésekkel záruljanak. A gazdaságvédelmi programnak az is feladata, hogy felkészítse a gazdaságot a viták elhúzódására – tette hozzá.

Varga Mihály beszélt arról is, hogy a költségvetés tervezése konzervatív lesz, ahogy a korábbi években is az volt. Nincs változás a magyar adópolitikában sem, de tizenöt terméknél is vizsgálják a kedvezményes áfa bevezetésének lehetőségét.

Szeretnék, hogy az áfa kulcsa hosszútávon csökkenjen, de ehhez további erőfeszítések kellenek

– fogalmazott.

Varga Mihály azt is elmondta, hogy a közeljövőben mentesek lesznek a tranzakciós illeték megfizetése alól a 20 ezer forint alatti utalások, és hangsúlyozta, hogy várják az azonnali átutalás elindulását is.

