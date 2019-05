Egyvalami durvább az ingatlanáraknál: a hitelállomány

Az év első három hónapjában a lakáshitelek összege átlépte a 200 milliárd forintot, ez éves összevetésben 18 százalékos növekedésnek felel meg - közölte az InfoRádióban Trencsán Erika, a Money.hu vezető pénzpiaci szakértője.

"2018 első három hónapjában már eleve nagy volt a hitelfelvételi kedv, tehát felfelé ívelő görbéről tudunk beszélni" - tette hozzá.

Ez abszolút csúcsot jelent - úgy értve, hogy 2008 óta nem volt ekkora hitelkihelyezés Magyarországon.

Hogy minek köszönhető ez?

"A közel két éve 0,9 százalékos jegybanki alapkamat mellett nagyon kedvező kamatszinteket tudnak biztosítani a bankok,

versenyeznek is az ügyfelekért. Másrészt viszont a reálbérnövekedés miatt az ügyfelek is úgy gondolják, biztonsággal tudják törleszteni a részleteket, bele mernek vágni nagyobb befektetésekbe devizakockázat nélkül. Harmadrészt annyira elszabadultak az ingatlanárak, hogy most már minden második lakásvásárláshoz valamilyen támogatás-igénybevétel is párosul" - sorolta Trencsán Erika.

Az ingatlanárak növekedésének szerinte egyrészt mozgatórugója a családi otthonteremtési kedvezmény folyamatos szélesítése 2015 óta, de a hitelezést az is segíti, hogy hosszútávon egyre inkább fixek a konstrukciók.

Nyitókép: Pxhere