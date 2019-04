Új vezérigazgató a TV2 csoport élén

Vaszily Miklós, a TV2 Média Csoport Zrt. elnöke Pavel Stanchevet nevezte ki a médiacsoport vezérigazgatójává.

Az 52 éves szakember a piacvezető francia TF1 csoporttól érkezik a csatornához, ahol különböző vezetői- és tanácsadói feladatokat látott el az elmúlt években - olvasható a cég közleményében.

A TF1 Distribution vezérigazgatójaként a franciaországi, belgiumi és svájci csatornák nemlineáris szolgáltatásainak forgalmazásáért, illetve az új piacok megszerzéséért felelt. Bár Stanchev hivatalosan csak május 15-től lesz a médiacsoport vezérigazgatója, a TV2 állománygyűlésén már szerdán bemutatták a munkatársaknak, az elkövetkező egy hónapban pedig a csatorna felépítésével és működésével, illetve az egyes területek vezetőivel ismerkedik a szakember.

Vaszily Miklós az új vezérigazgató kinevezése kapcsán hangsúlyozta, hogy kifejezett célja volt, hogy olyan új vezetőt találjon a TV2 élére,

aki kiemelkedő tapasztalatokkal rendelkezik a közép-kelet európai térségben, illetve akinek szakértelme a jövőben motorja lehet a TV2 hazai és régiós növekedési terveinek.

Pavel Stanchev bemutatkozó beszédében komoly elismerésnek nevezte, hogy lehetőséget kap a legnagyobb magyarországi televíziós társaság vezetésre. A szakember hangsúlyozta, hogy a TV2 menedzsmentjével együtt a médiacsoport digitális és nemzetközi területeinek a fejlesztését tartja elsődlegesnek, és célja, hogy a nézők a TV2 adóin érjék el a legjobb szórakoztató- és hírműsorokat.

Pavel Stanchev 28 éves vezetői tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi televíziózás és média területén,

munkája számos alkalommal érintette a magyarországi médiapiacot is.

A TF1 Group-ot megelőzően a bolgár bTV Media Group vezérigazgatója volt, szintén vezérigazgatóként irányította az Antenna Group South-East Europe-ot (Ljubjana, Belgrád, Athén) illetve azt megelőzően az Antenna szófiai székhelyű Nova televízióját. Vezérigazgatója volt a Planet TV-nek Szlovéniában és a PRVA televíziónak Szerbiában, valamint a bukaresti székhelyű Kanal D tévétársaságnak is. Az RTL Croatia első általános igazgatójaként a társaság régiót – ide értve Magyarországot is - érintő fejlesztéseiben is részt vett.

Karrierjét a kilencvenes években a Ringier médiacsoportnál kezdte, ahol üzletfejlesztési menedzserként hozzájárult magyarországi, bulgáriai és romániai sajtótermékek indulásához is.