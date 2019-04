Mit gondol, mennyibe kerül az örök panoráma a Balatonnál?

A korábbi hatszázötvenezer forint helyett már kilencszázötvenezret is elkérnek egy új építésű lakás négyzetméteréért a magyar tengernél. Hozzáértők szerint nyárig további drágulásra lehet számítani - olvasható a portál cikkében.

Ötvenkét lakásos társasház épül Balatonszemesen, a legkisebb negyvenegy, a legnagyobb száztizennégy négyzetméteres.

Az új apartmanok iránt zömmel budapestiek és környékiek, debreceniek, szegediek, valamint felvidékiek érdeklődnek.

Az ingatlanok több mint kétharmada már elkelt, annak ellenére is, hogy durván megemelkedtek a négyzetméterárak.

Krausz Gábor, a Balla Ingatlan siófoki irodavezetője arról beszélt a lapnak, hogy mínuszban lenne a beruházó, ha a másfél évvel ezelőtti árakon kínálná a lakásokat. A szakember arról is beszélt, hogy azért emelkedtek az árak, mert fogynak a beruházásokra alkalmas területek, folyamatosan emelkednek az alapanyag árak, és a munkaerőért is többet kell fizetni.

A szakember arról is beszélt, hogy szerinte

a drágulás folytatódik, nyárra elérheti és meg is haladhatja a lakások ára a négyzetméterenkénti egymillió forintot.

Már most is vannak olyan part menti ingatlanok, amelyekért ennyit kell fizetni. Ezek főleg a magas árak Siófokon és Zamárdiban jellemzőek, de a déli part más településein és a kiemeltebb övezetekben is elkérhetnek ennyit egy négyzetméterért. Hozzátette az drágulás a használ ingatlanok árára is hatással van.

