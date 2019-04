Elbúcsúztat egy régi ismerőst az OTP

Az OTP azt javasolja, akiknek internetbanki hozzáférésük van, utaljanak azon keresztül, vagy állítsanak be csoportos beszedési megbízást, így sorban állás nélkül, gyorsan, egyszerűen és biztonságosan, a nap 24 órájában kiegyenlíthetik tartozásukat.

A személyes ügyintézést előnyben részesítőknek más intézményekben - például a postákon - is lehetőségük van a sárga csekkek befizetésére. Ha valaki továbbra is az OTP fiókjában szeretné befizetni tartozásait, továbbra is megteheti, de a feladóvevényt áprilistól nem tudják érvényesíteni, helyette pénztárbizonylattal igazolják a befizetést - tájékoztatott a bank.

Nyitókép: Soós Lajos