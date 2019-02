Megvan a debreceni BMW-gyár vezetője

A BMW hivatalosan is kinevezte Michele Melchiorrét, hogy a tervek szerint 2022-ben induló debreceni BMW-gyárat vezesse - írta a német autóipari szaklap, az Automobilwoche alapján az Autopro.hu.

A szakember egyben a BMW-csoport alelnöke 2018 októberétől, előtte a bécsi központú Semperit gumigyártó és műanyagipari vállalat vezérigazgatói tisztét töltötte be. 2016 előtt is az autóiparban mozgott, a DaimlerChrysler AG-nál (a Daimler AG 1926-tól 1998-ig Daimler-Benz, 1998-tól 2007-ig DaimlerChrysler néven működött, 2007 óta csak Daimler néven működik), valamint az FCA Fiat Chrysler Automobiles-nál töltött be vezető tisztségeket. Megfordult az Airbusnál és a Bombardiernél is, az előbbinél az ellátási lánc és beszerzési részlegen, az előbbinél pedig az alkatrészgyártási részlegnél volt.

Oliver Zipse, a BMW Group igazgatótanácsának gyártásért felelős tagja (elöl b) és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (elöl j) a BMW debreceni gyárberuházásának támogatásáról szóló megállapodást a Debreceni Egyetemen 2018. október 12-én. Mögöttük Barcsa Lajos (Fidesz-KDNP) alpolgármester, Ésik Róbert, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) elnöke, Michele Melchiorre, a BMW gyár debreceni igazgatója, Palkovics László innovációs és technológiai miniszter és Papp László (Fidesz-KDNP) polgármester (b-j). MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

Ott volt tavaly, amikor a magyar kormány és az autógyár képviselői Debrecenben aláírták a befektetésről szóló dokumentumokat.