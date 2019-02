Emelkedhet a liszt ára

Legutóbb október, november környékén volt áremelés a malmoknál – mondta az InfoRádiónak Lakatos Zoltán. A Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és Kereskedők Szövetségének elnöke hozzátette: mivel az utóbbi időkben nőtt a minimálbér és az áram díja is. Ez volt azonban a kisebb mértékű áremelkedés, ugyanis jócskán megnőtt a búza ára is - a november-decemberi 57-58 ezer forintról mintegy 62-63 ezer forintra. Ezeket a költségnövekedéseket a veszteség elkerülése érdekében a liszt árának is követnie kell - magyarázta az elnök.

Várhatóan 5 forinttal, vagyis 6 százalékkal nő a liszt ára kilónként.

Ez éves szinten 4-5 százalékos árbevétel-növekedést jelentene a malomiparban.

Várható áremelkedés a termékeknél is

Egy magyar ember körülbelül 80 kilónyi lisztet fogyaszt el egy év alatt kenyér, sütemény, tészta formájában. Ez a liszt mostani, 5 ft/kg-os áremelkedéssel számolva éves szinten 400 forint plusz kiadást jelent, vagyis a lakosság Lakatos Zoltán szerint közvetlenül ennek az áremelésnek a hatását alig fogja megérezni.

A szakértő szerint azonban a pékáruk ára is növekedni fog. A nyugat-európai és a hazai termékek között ugyanis óriási a különbség, a két ár pedig hamarosan közelít majd egymáshoz – vélekedett a szakértő. „Nem lehet, hogy Ausztriában a császárzsömle négyszer annyiba kerül, mint Magyarországon” – fogalmazott.

Az InfoRádió megkereste a pékszövetséget is, akik az ügyben nem nyilatkoztak.

