Az egekbe tör a hazai órabér

A Trenkwalder mintegy 7 ezer ember béradatait feldolgozó elemzéséből kiderül, a fizikai dolgozók körében a szakmunkások 1030 forintos, míg a betanított munkát végzők 955 forintos átlagos órabérre számíthattak - írja a napi.hu.

Régiók szerint ugyanakkor jelentősen, akár 40 százalékkal is eltérhetnek az órabérek: míg Dél-Dunántúlon, illetve az Észak-Alföldön 800 forint körüli átlagos órabérre számíthat egy fizikai dolgozó, ez az érték a Közép-Dunántúlon már átlépte az 1100 forintos szintet is. A szakmunkások Nyugat- és Közép-Magyarország kiemeltebb régióiban pedig már 1200 forintnál magasabb átlagos órabérrel számolhatnak.

Idén újabb nyolc százalékkal nőtt a minimálbér, ami a fizikai órabérek alakulására is komoly hatást gyakorol, de a vállalatok jelentős részét érintő munkaerőhiány és a felgyorsult fluktuáció is azt valószínűsíti, hogy az első negyedévben újabb ugrás következik be az órabérek szintjében.

Nyitókép: Pixabay.com