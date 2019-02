Növekedést vár a Richter

„Büszke vagyok arra, hogy a megpróbáltatásokkal teli 2018-as évben az üzleti mutatóink nagyon hasonlóan alakultak a 2017-eshez” – mondta Orbán Gábor. A Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója hozzátette: mind az árbevétel, mind a fedezeti és az üzemi eredményhányad is csaknem hozta az előző évi szintet. Az értékvesztés figyelembe vételével pedig lényegesen jobb évet zártak tavaly, mint előtte.

A cégvezető kiemelte: míg a skizofrénia kezelésére szolgáló készítményük sikert hozott (majdnem 90 millió dollár bevételt jelentett a vállalatnak), addig az Esmya nehezebb pályára került, miután az EU-ban gyógyszerbiztonsági hatósági vizsgálatot indult. Orbán Gábor hozzátette: a meddőség elleni Bemfola is szépen szerepelt, 42 millió eurós forgalmat ért el.

A tavalyi év a vezérigazgató szerint azt bizonyítja, hogy

az üzleti modelljük erős, így az idei évre növekedést vár.

Az eddig meglévő ellenszél azonban továbbra is megmarad: az árlemorzsolódás és a költségek felőli nyomás is nehezíti a cég életét. Orbán Gábor szerint Nyugat-Európában jelentősen előre lép a cég, az Egyesült Államokban is folytatódik a menetelés, valamint itthon, Latin-Amerikában és más országokban is számítanak sikerekre.

Kihívásokat jelent az új uniós szabályozás

Körülbelül 7 milliárd forintot fordított eddig a Richter arra, hogy megfeleljen az Európai Unió valamennyi tagállamát érintő, 2019 februárjától hatályos szabályozásnak, amely előírja, hogy biztonsági kóddal lássák el a vényköteles gyógyszereket. Emellett kapacitásbővítésre és kapacitások kihelyezésére is szükség volt a társaságnál – mondta a gyógyszergyár vezérigazgatója.

Orbán Gábor elmondta: komoly beruházásokat kellett végrehajtani a gépsorokon, a beszerelésre kerülő új elem ráadásul lassítja a termelést.

„Viszont büszkén mondom, hogy vettük ezt az akadályt is”

– tette hozzá. Az egyedi azonosító miatt sok doboz nagyobb, mint korábban, így a kamionban és raktárban is több helyet foglal.

A kapacitáscsökkenés miatt újabb gyártósorokat létesítenek, a gyártás egy részét pedig külföldi üzemeikbe helyezik ki, a Moszkva melletti gyáruk kiszerelőkapacitását is bővítik.

Nyitókép: Máthé Zoltán