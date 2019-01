Váratlan szármilliárdok érkeznek Brüsszelből

Az európai uniós támogatások terén a meg nem valósuló projektek miatt újra kiírható, úgynevezett visszahulló források határozhatják meg a 2019-es évet. Elsősorban a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív programban (Ginop) jöhet még pénz, amelynek eredetileg 2586 milliárd forint volt a 2014–2020-as ciklusra tervezett kerete - írja a Világgazdaság.

Óvatosabb becslések szerint is legalább 100–200 milliárd forint lehet az idén,de a csaknem 2600 milliárdos teljes összeg akár 20-30 százaléka is újrapályázható lehet még. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tájékoztatása szerint a forrásfelhasználás irányait az előkészületben lévő kkv-stratégia jelölheti ki, juthat támogatás a családi cégek generációváltására és a kis- és középvállalkozások digitális átállására is.

A visszahulló források abból erednek, ha a támogatásokat elnyerő cégek vagy önkormányzatok nem tudják vagy nem akarják megvalósítani a korábban tervezett fejlesztést. A Ginopban a rendelkezésre álló források 136 százalékára bejelentkeztek, a támogatások 98 százalékát pedig odaítélték, ennek ellenére nyílhatnak meg most új források.

