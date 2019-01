Óriási pénzeső csap le Magyarországra

2019-2020 során egy kimagaslóan szerencsés pénzügyi időszak jöhet a magyar gazdaságban - írja a novekedes.hu. 2017-2018-ban a magyar kormány azt a stratégiát választotta, hogy a 2014 és 2020 közötti uniós programból a még lehívható forrásokat minél hamarabb megpróbálta a gazdaság, a GDP-növekedés szolgálatába állítani.

A sok uniós program 2017 és 2018 között valóságos projektdömpinget jelentett, amelyet nem volt könnyű a hazai vállalkozásoknak, bankoknak és a magyar kormánynak megelőlegeznie, de a sok szempontból kedvező környezetben (likviditásbőség, alacsony kamatok) viszonylag könnyen sikerült.

A portál becslése szerint 2019 és 2020 első fele most éppen ellentétes lesz, nagyon sok uniós forrás most folyik majd be, egyfajta pénzcunami érkezik. Ha a még be nem folyt 6500 milliárdot három évre osztanánk el, akkor évente 2166 milliárd, ha négy évre, akkor évente 1625 milliárd forint folyna be, mindkét összeg magasabb, mint a 2018-as érték.

Nyitókép: Pexels