Eltűnt Magyarországról 27 ezer új autó

A 2018-ban a 159 326 eladott vadonatúj járműből 27 294-et pár hónapon belül kivontak a forgalomból, és ezek nagy része még tavaly el is hagyta az országot. Öt márkánál komoly kivonás történt 2018-ban: a Fiatok 38,1, a Nissanok 37,9, a Fordok 34,1, a Renault-k 25,5, a Volkswagenek 19,5, a Suzukik 18,2 százaléka tavaly el is hagyta az országot.

Elvileg több tucatnyi oka lehet egy-egy jármű forgalomból való kivonásának. Például, ha gazdasági totálkáros lesz az autó, vagy éppen ellopják, de működnek olyan vállalkozások is, amelyek üzleti modelljüknek megfelelően rendre továbbadják a pár hónapos autókat, ilyenek például a rövidtávú kölcsönzők.

A magyarországi újautó-kivonások meghatározó részét azonban nem ezek az okok adják, hanem egyetlen sajátos autóipari jelenség, a reexport - írja a Vezess.hu. Nagyon leegyszerűsítve a lényeget arról van szó, hogy az Európai Unió országaiba nem ugyanazon az áron szállítják az autógyártók a különféle modelljeiket, és mivel lehetetlen darabra kiszámolni előre a helyi igényeket, megindul az autók vándorlása, bekerülnek egy országba, majd egy részük – helyi regisztrálás, majd kivonás után – továbbáll, más országban lesz valódi gazdája.

Mivel az EU-ban szabad az áruk mozgása, a reexport teljesen törvényes, még akkor is, ha egyes importőrök nem szeretik, ezért nem támogatják. A másik, hogy tőlünk nyugatra 20-30-40 éve létező jelenségről beszélünk, csakhogy nálunk eddig mintha közmegegyezés lett volna arról az importőrök között, hogy a nyilvánosság elé nem terítik ki a listákat. Pedig ők jól ismerik a kivonás utáni számokat nemcsak a saját márkáiknál, hanem a konkurenseiknél is, ezt törte meg most az egyik legnagyobb szereplő, a Toyota/Lexus páros hazai forgalmazója azzal, hogy átadta a sajtónak.

A Vezess.hu összeállításából az is kiderül, hogy melyik szegmens adatait mennyire változtatják meg a Magyarországon meg nem jelenő eladott autók.

Nyitókép: MTI Fotó: Kovács Tamás