Jelasity Radován: abszurd volt a magyarországi helyzet a krízis előtt

2018 lesz az első év Magyarországon, amikor gyorsabban nőhetnek a hitelek, mint amilyen mértékben nőnek a betétek, ami a bankszektor és a befektetők számára is jó hír - mondta az InforRádió Aréna című műsorában az Erste Bank Hungary elnök-vezérigazgatója.

Jelasity Radován abszurdnak nevezte a krízis előtti magyarországi helyzetet, amikor mindenki - nemcsak a vállalati szféra, hanem a lakosság is -, nettó adós volt. Mint mondta,

ennek lett meg a böjtje, amikor bejött a krízis.

Az elnök-vezérigazgató arról is beszélt, hogy az ő bankjuknál gyorsabban nőttek a fogyasztási-, mint az ingatlanhitelek. Mindkét hitelkategóriában dupla annyit folyósítottak az év első kilenc hónapjában, mint a tavalyi év hasonló periódusában.

Érzékelhető a bumm, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy ezek a hitelek forinthitelek és fogyasztóbarát hitelek, 5-10 évesek, és egyre inkább nő a tízéves hitelek aránya.

Az, hogy melyik az olcsóbb hitel, relatív - mondta Jelasity Radován. Egy változó kamatozású hitel, ami ingatlanfedezetű, sokkal olcsóbb, mint a fix kamatozás, de ha az ember megnézi az inflációt, és figyelembe veszi, hogy a kamatok a jövőben vélhetően inkább nőnek majd, semmint csökkennek, rájön arra, hogy jobban jár, ha egy hitelnél hosszabb időre kötelezi el magát, fix kamatozás mellett.

Éppen ezért nem csak a bankok, hanem a jegybank is megpróbálja növelni az 5-10 éves, fix kamatozású lakossági hitelek részarányát - mondta a bankvezető.

Hozzátette, az 5-10 éves kamatokat a bankok is szeretik, mert az adósok is jobban tudnak számolni vele, szerinte az előírások is ebbe az irányba terelik az adósokat.

"Elég frissek még az élmények arról, mit jelent az, ha az ember változó kamatozással, más devizában vesz fel hitelt."

"Be kell szállni a ringbe"

A vállalati hitelekről szólva az Erste Bank Hungary elnök-vezérigazgatója úgy látja, hogy Magyarországon ma egészséges szintű a cégek eladósodottsága, bár itt sem mindig egyértelmű, hogy egy cégnek hitelre, vagy tőkére van szüksége.

"Mi nem adunk azért valakinek hitelt, hogy ezt azután tőkeként próbálja kezelni.

Akinek erre van szüksége, annak befektetési alaphoz kell mennie - mondta a szakember. Nagyon sok cég van, amelyik most is föl tud hitelt venni, és egyre többen azt veszik észre, hogy ez nem ördögtől való, megéri, hiszen vannak kedvezmények, alacsony kamatok.

"Látszik, hogy az emberek most jobban bíznak a jövőben, mint pár évvel ezelőtt, ráadásul a különböző állami programok is segítik a cégek könnyebb hitelhez jutását."

A jó, hitelezhető projektek után a pénzintézetek is szaladnak, "be kell szállni a ringbe, kemény konkurencia van"- fogalmazott a vezérigazgató. Hozzátette, jó választási lehetőségeik vannak, noha már látni, hogy egyes projekteknél az önrész, bankoktól függően, egyre inkább csökken. Egyes bankok akár 20 százalék alatti önrésszel is hajlandóak projekteket meghitelezni, ami Jelasity Radován szerint elgondolkodtató.

"Valaki felépít egy irodaházat, amelyikről nem tudni, hogy pontosan milyen áron és mikorra lesz kész, ahogyan azt sem, hogy az irodáz bérlője miből fogja befizetni a bérleti díjat a következő tíz évben - ezért fontos a bankoknak, hogy minél több legyen az önrész" - mondta az Erste Bank Hungary elnök-vezérigazgatója.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt