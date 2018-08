Az anyák menthetik meg az informatikushiány miatt kialakult helyzetet

Már több mint három éve jelezték a piaci szereplők, hogy egyre nagyobb méretet ölt az informatikushiány, és több mint 22 ezer szakemberre lenne még szüksége a piacnak. A digitalizáció terjeszkedésével az elmúlt években csak tovább súlyosbodott a helyzet, egyes becslések szerint már legalább 40 ezer informatikust tudnának azonnal foglalkoztatni a cégek. Sok vállalat négyszer-ötször több projektet tudna elvállalni, ha lenne megfelelő számú szakember a piacon - írja a Világgazdaság.

Az informatikushiány súlyosbodása részben annak a következménye, hogy az elmúlt években nagyot nőttek az informatikai cégek, és a digitalizáció térnyerése miatt ma már szinte minden vállalkozásnak szüksége van informatikusra.

Az elmúlt években nem történt jelentős pozitív változás a szektort érintő munkaerőhiány terén, sőt még intenzívebbé vált a probléma. Vannak jó kezdeményezések – például sorra jelennek meg a klasszikus egyetemi képzéseknél rövidebb időtartamú kurzusok – fejtette ki Gönye Zoltán, az Evosoft Hungary Kft. kommunikációs vezetője. A szakember szerint ezek jó irányok, de önmagukban még nem jelentenek megoldást, továbbra is éles a verseny a szakképzett munkaerő megszerzéséért.

A munkaerőpiaci helyzetet az is nehezíti, hogy még mindig férfias szakmának számít az informatika. Körülbelül 10 százalék a hazai informatikai cégeknél a nők aránya, ami rendkívül alacsonynak számít a többi szektorhoz képest – mondta a Világgazdaságnak Fazekas Barbara. Az IVSZ Digitális Munkaerőpiaci és Oktatási Munkacsoportjának vezetője úgy véli, az attitűd formálásban a kormánynak is felelőssége van, de az iskoláknak és a szülőknek is fontos szerep jut a pályaválasztásban. Ezért a Programozd a jövőd! elnevezésű projekt keretében a kormányzat és az IVSZ nagyszabású szemléletformáló, pályaorientációs előadássorozatot indított, amelyben 120 intézmény mintegy 6500 diákja vett részt. Általánosságban elmondható – fűzte hozzá Fazekas Barbara –, hogy jellemzően ott engednek be könnyebben hölgyeket a pályára, ahol már korábban is dolgoztak női informatikusok, vezetők.

A kisgyermekes anyák, a közfoglalkoztatottak és a nyugdíjasok mellett, jelentős munkaerő-tartalékot képeznek – mondta még januárban Cseresnyés Péter államtitkár. A kisgyermekes anyák számára szerinte egyebek mellett a rugalmas munkaidő bevezetése lenne a megoldás.

A kisgyermekes anyák foglalkoztatása azért is kínálkozó lehetőség a munkaerőhiány enyhítésére, mert ők jó karrierváltók, mivel egyébként is kimozdultak a munka világának mindennapjaiból, és potenciálisan átképezhetők – vélekedett az IVSZ szakértője.

A cégek oldaláról is nyitottság tapasztalható a női munkavállalók iránt. Sajnos kevés nő dolgozik az informatikai vállalatoknál, az Evosoftnál 15 százalék az arányuk, s ez már magasnak számít az ágazatban – mondta Gönye Zoltán. Az ő véleménye szerint is jó választás lehet a kisgyermekes anyák foglalkoztatása, hiszen az informatikai cégek megoldást kínálhatnak azokra a problémákra, amelyek a gyermeket nevelő anyák elhelyezkedését nehezítik. Az iparág cégei nagyobb eséllyel tudnak rugalmasan végezhető munkát adni, és általában az otthoni munkavégzés elől sem zárkóznak el, ami sok szakmában jellegéből adódóan lehetetlen.