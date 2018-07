Számos mutatóban javult Magyarország az elmúlt évhez képest

A magyar statisztikai zsebkönyvet 1958 óta minden évben megjelenteti a Központi Statisztikai Hivatal. Ez az első összefoglaló adatgyűjtemény, amely még az évkönyvet megelőzően jellemzően az egy évvel korábbi adatok alapján készült, tehát most 2018 tavaszán a 2017. évi adatokra alapuló zsebkönyvet jelentettük meg - mondta Kása Katalin, a KSH kiadói főosztályának osztályvezetője.

2018 január elsején 9, 8 millió fő élt Magyarországon.

A KSH főosztályvezetője azt is elmondta, hogy a népesség számát alakító tényezőket is megismerhetjük a zsebkönyvből, és azt is megtudhatjuk többek között, hogy 2017-ben összesen 91 600 gyermek született Magyarországon.

Változások az előző évhez képest

Néhány gazdasági, társadalmi mutatóban mutatkozott változás az előző évekhez képest:

Történelmi mélypontra süllyedt a munkanélküliségi ráta Magyarországon, amely 2017-ben a 15-74 éves népességre vonatkozóan 4,2 százalék volt.

A foglalkoztatási ráta 59,3 százalékra nőtt.

A bruttó átlagkereset 13 százalékkal volt magasabb, mint 2016-ban, 297 ezer forintot ért már el.

Közel másfélszer annyi lakás épült 2017-ben, mint egy évvel korábban.

A GDP volumene négy százalékkal nőtt.

A beruházás volumene közel ötödével emelkedett.

Az építőipari termelés majdnem 30 százalékkal nőtt.

Magyarország kereskedelmi szálláshelyeit is sokkal több ember látogatta. A bővülés a külföldi vendégéjszakák tekintetében volt a nagyobb.

A regisztrált bűncselekmények száma több, mint ötödével volt kevesebb az előző évekhez képest.

Nyitókép: Pixabay