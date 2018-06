Javult az adómorál Magyarországon

Több mint kétmillió számla érkezett az online számla tesztfelületére június 22-ig; a július 1-jén induló rendszer tehermentesíti a vállalkozásokat és növeli az államkassza bevételét is, a számlázó programok adóhivatalhoz történő bekötésével ugyanis évi 50 ezer milliárd forint összegű számlaforgalom válik láthatóvá és követhetővé az adóhatóság számára - hívta fel a figyelmet a Pénzügyminisztérium (PM) vasárnap.

A közlemény szerint a tesztfelületre, illetve a regisztrációs felületre érkezett adatokból már most kiolvasható, hogy javult az adómorál, a jogkövetési hajlandóság. A tesztfelületre érkező kétmillió számla mellett a június 18-án megnyitott regisztrációs felületen már 55 ezer felhasználó regisztrált.

A számlázó programot használó vállalkozóknak ellenőrizniük kell, hogy az általuk használt program képes lesz-e július 1-jétől az online adattovábbításra. Ezen túl csak egy technikai jellegű lépés van hátra, a kötelező számlaadat-szolgáltatáshoz regisztrálni kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) online számla felületén annak a vállalkozónak, aki akár számlázó programmal, akár számlatömbből belföldi adóalanyok számára legalább 100 ezer forint áfatartalmú számlát állít ki.

A regisztrációt az első adatszolgáltatással érintett számla kiállításáig kell elvégezni, vagyis július 1-je után is lehet. A tárca közleménye szerint a regisztráció pillanatok alatt elvégezhető, érdemes a jövő héten sort keríteni erre.

A NAV nemcsak a fejlesztőknek, a vállalkozásoknak nyújt szakértői, informatikai, illetve technikai segítséget, hanem kifejlesztett egy ingyenesen használható, speciális és egyre bővülő szolgáltatásokat nyújtó online-számla programot. Mivel a kézi számlák adatait is továbbítani kell, célszerű az érintetteknek megfontolni az átállást a számlatömbökről az adóhivatal ingyenes számlázó programjának használatára - hangsúlyozta a PM.

Az online számlázás bevezetése nemcsak a költségvetési bevételek növelésében, hanem a bürokrácia csökkentésében is jelentős előrelépést jelent. A számla kiállítójánál ugyanis kiváltja a belföldi összesítő jelentést, sőt a vállalkozások adatszolgáltatással érintett számlái is lekérdezhetőek lesznek. Az online számlázás megteremti az áfabevallások adóhivatali kiajánlásának jövőbeni lehetőségét is - áll a közleményben.