Itt a bolti rangsor: 170 ezer alatt már nincs eladó

Az illatszerboltban és a bútorboltban lehet a legtöbbet keresni, a legrosszabbul a zöldséges és a kis könyvesbolt fizet.

A boltos kiskereskedelemben 2018 első negyedévében 13 százalékkal nőtt a havi bruttó átlagkereset, ezen belül a fizikai dolgozóké 16 százalékkal. Így a bérszámfejtés 2018 első három hónapjának átlagát nézve 252 ezer forint havi bruttó átlagkeresetet számolhatott, a fizikai dolgozóknál (eladók, pénztárosok, árufeltöltők, raktárosok esetében) pedig 215 ezer forintot. Ez a nemzetgazdasági átlagnál még mindig kevesebb, hiszen az 316 ezer forint, a fizikai dolgozóké pedig 225 ezer forint volt 2018 első negyedévében - írja a blokkk.com.

2018 márciusában az eladók az illatszerboltban keresték a legtöbbet, átlag havi bruttó 255 ezer forintot, a legkevesebbet a zöldséges boltban, 179 ezret. A különbség 76 ezer forint, ami nagyságrendjét nézve nem változott az elmúlt évekhez képest. A boltokban egyes szakmákban kötelező a szakképesítés, így a 180 500 forintos szakmai bérminimum például az élelmiszer-eladónak, de egy könyvesbolti, zöldséges eladónak, vagy egy árufeltöltőnek már nem.

Hónapról hónapra hullámzik is az eladók bérrangsora, például a könyvesboltiak a múlt év végi szintről lejjebb csúsztak, de például az autószalonok, vagy a játékboltok feljebb kúsztak. A halasok megkapták az áfakulcscsökkentést, ennek egy részét béremelésre is fordíthatták, így el is kerültek a bérrangsor utolsó helyéről, amit már hosszú évek óta elfoglaltak. Meglepő módon a híradástechnikai boltok eladói, ahol egyébként szakképesítés is kell, továbbra is a középmezőny alján tanyáznak.

A jellemzően kisboltos szakmák jobbára a bérrangsor vége felé találhatók. A foglalkoztatottak számát nézve a legkisebb és a legnagyobb bolthálózatokban a nagy bútorbolti eladó keres a legjobban, 273 ezer forintot, a legkevesebbet a kis könyvesbolti eladó, 169 ezer forintot. A különbség több mint 100 ezer forint. Az illatszerboltosok körében, akik az átlagot tekintve a dobogó legfelső fokán állnak, a legnagyobb és a legkisebb boltok eladóinak fizetése között 90 ezer forint a különbség.