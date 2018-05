Érdekes fejlemény az esetleges magyarországi BMW-gyár ügyében

Több ország is versenyez a BMW új kelet-európai üzeméért, Magyarország, Románia és Szlovákia is esélyes lehet, de a szlovák pénzügyminiszter sejtelmesen célozgatott arra, hogy akár Szlovákiában építhet üzemet egy ismert autógyártó.

Évek óta folyik a találgatás arról, hogy melyik országban épít új üzemet a BMW a régióban. Már 2012-ben felmerült, hogy Románia lesz a befutó, de a pletykák szerint Szlovákia és Magyarország is esélyes lehet.

Most újra a szlovák esélyek tűnnek erősebbnek, Peter Kazimír szlovák pénzügyminiszter ugyanis eléggé talányosan ugyan, de arról beszélt, hogy egy olyan autógyártó választhatja Kelet-Szlovákiát gyártási helyszínnek, amelyik jól ismert, és aminek az autóit sokan használják, ebből szlovák lapok azt a következtetést vonták le, hogy valószínűleg a BMW-ről lehet szó. A pénzügyminiszter szerint néhány hónapon belül megszülethet a döntés - írja a Portfolio.

Szlovákia mellett szól, hogy az országban már most is erős az autóipar, a beszállítói hálózatok már kiépültek, ráadásul főként a keleti országrészben még mindig van szabad munkaerő, de a szomszédos országokból is számíthatnak munkásokra.

Szlovákiában jelenleg Pozsonyban a Volkswagen, Nagyszombaton a PSA és Zsolnán a Kia van jelen, és Nyitrán már épül a Jaguar gyára, amely előre láthatólag az év végén kezdi meg a termelést. Az országban évente több mint egymillió autót gyártanak, ezzel Szlovákiában a világon messze a legmagasabb az 1000 lakosra jutó legyártott autók száma.

Legutóbb áprilisban merült fel, hogy Magyarország is az esélyesek között lehet, ugyanis március végén megjelent egy kormányrendelet, amelynek értelmében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a kormány a Hernádnémeti közigazgatási területén elhelyezkedő mintegy 80 ingatlanon, illetve véglegessé vált döntés alapján az ezen ingatlanokból kialakított területen megvalósuló, ipari telephely kialakításával és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő hatósági ügyeket. Ezek után kaptak szárnyra újra azok a pletykák, mely szerint Miskolc környékére új autógyártó érkezik, ami akár a BMW is lehet. Az elméletet erősítette, hogy több BMW-beszállító újonnan létesítendő üzemével kapcsolatban is felmerült Magyarország.

A német autógyártó 14 országban 30 gyártó- és összeszerelőüzemet működtet, ezeknek a fele Európában található.